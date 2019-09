Veterani: Pupovac maligni tumor na najosjetljivijem dijelu Hrvatske

ZAGREB - Predsjednik Glavnog odbora udruženja veterana iz rata u Hrvatskoj HVIDRA, Josip Peridža rekao je da oni smatraju da predsednik SDS S Milorad Pupovac u Hrvatskoj sprovodi "velikosrpsku politiku" i da je "zloćudni tumor na najosjetljivijem dijelu tijela Republike Hrvatske".

"Njegovi ponovni istupi i izjave slovenačkom "Delu" vrve još jednom od niza netačnih, neistinitih izjava koje optužuju i dijele packe hrvatskim građanima i Republici Hrvatskoj. Vezujući se za ćirilicu, za ugroženost Srba u Hrvatskoj - način na koji se on obraća i na koji osuđuje Hrvatsku vani, smatramo da to nije primjereno i za nas je to neprihvatljivo", rekao je Peridža za televiziju N1 Zagreb.

On je dodao i da će se zbog izjava Pupovca ljubljanskom "Delu" saopštenjem obratiti hrvatskoj javnosti i Vladi Hrvatske, prenio je sinoć "Jutarnji list".

Pupovac je u intervjuu za "Delo", između ostalog, izjavio da je retogradni proces u Hrvatskoj počeo da se razvija nakon oslobađajuće presude dvojici generala u Hagu 2012. Anti Gotovini i Mladenu Markaču, a ojačao je poslije ulaska Hrvatske u Evropsku uniju".

On je rekao i da je sve dostiglo "vrhunac" protestima zbog postavljanja ćiriličnih tabli u Vukovaru.