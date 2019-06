Videorekonstrukcija tragedije koja je šokirala Hrvatsku

"Jutarnji" je uradio animiranu rekonstrukciju tragedije u kojoj su poginule dvije djevojčice, a dvije osobe teško povrijeđene.

Po nalogu Opštinskog državnog odvjetništva u Sisku određeno je toksikološko vještačenje krvi izuzeto od Ive Filipovića, 59-godišnjeg vozača kamiona koji je u petak ujutro na odmorištu Novska usmrtio dvije djevojčice i teško ozlijedio dvije mlađe žene.

Alkotestom je ustanovljeno da vozač nije bio pod uticajem alkohola.

U petak je uhapšen, a tokom subotnjeg popodneva predan je pritvorskom nadzorniku. Uz krivičnu prijavu, za namjerno izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj su smrtno stradale dvije osobe, odveden je na ispitivanje u tužilaštvo. Zaprijećena kazna za to djelo je od tri do 15 godina zatvora. U večernjim satima sudac istrage Županijskog suda prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva te je osumnjičenom vozaču odredio jednomjesečni pritvor.

I najiskusniji stručnjaci koji imaju dugo iskustvo uviđaja i vještačenja saobraćajnih nesreća kažu da ne mogu objasniti što se dogodilo 59-godišnjem vozaču da je bez kočenja i s punom brzinom s autoputa skrenuo na benzinsku stanicu. Dio odgovora policija će dobiti iz toksikološkog vještačenja jer će se analizirati je li u krvi bilo lijekova ili opojnih sredstava koji su mogli uticati na njegovu sposobnost upravljanja vozilom. Zatražiće se i njegov zdravstveni karton kako bi se utvrdilo boluje li od kakvih bolesti.

Policija je već na mjestu nesreće od vozača oduzela mobitel i ustanovila da je razgovarao sat vremena prije nesreće, a pet minuta nakon stravične nesreće zvao je svog poslodavca. Policija će u saradnji s teleoperaterima pokušati ustanoviti je li vozač možda u trenutku nesreće tipkao SMS poruku, koristio internet ili pregledavao neke sadržaje na mobitelu.

Jer, niko od saobraćajnih stručnjaka ne može objasniti zašto vozač s 30-godišnjim iskustvom i u trenutku kad je vidio da će udariti u vozila nije ništa poduzeo da spriječi nalet na grupu ljudi, među kojima su bili osmoškolci na odmorištu.

Doduše, na fotografijama se vidi bris od gume, što bi upućivalo na to da je ipak kočio, ali da je sve to preduzeo prekasno. Kako sprenosi "Jutarnji", u proteklih deset godina policija ga je evidentirala samo zbog tri saobraćajna prekršaja, i to zbog neznatnog prekoračenja brzine, nevezivanja sigurnosnog pojasa i prekršaja vezanog uz tahograf. Na uviđaju je ustanovljeno da se vozač prije nesereće odmarao četiri minute manje od propisanog vremena, ali i to je praktički neznatan prekršaj.

Kamion kompanije "Marin Promet" nakon izvanrednog tehničkog pregleda u Stanici za tehnički pregled u Kutini odvezen je u prostor Policijske postaje u Kutini. Istraga o ovoj nezapamćenoj nesreći se nastavlja.

Podsjetimo, u subotu ujutro u kutinskoj Stanici za tehnički pregled uz prisustvo vještaka MUP-ova Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja utvrđeno je da su kočnice, tempomat i svi vitalni dijelovi kamiona MAN bili ispravni, što se pokazalo i tokom probne vožnje. Nisu radila samo svjetla koja su uništena u naletu na druga vozila, ali sve ostalo je na kamionu bilo ispravno.

Očitan je digitalni tahograf i ustanovljeno je da je vozač od trenutka kad je krenuo s odmorišta kod Županje, gdje se odmarao nakon što je krenuo put Zagreba iz Beograda u kojem je utovario građevinsko ljepilo u vrećama, prevalio 140 kilometra i stalno je vozio brzinom od 90 kilometara na sat, sve do trenutka udara u auto zagrebačkih oznaka. Upravo taj podatak ukazuje da je vozač cijelo vrijeme koristio tempomat jer je nemoguće da bi nogom na papučici gasa čitavim putem održavao istu brzinu.

Filipović je policiji u razgovoru rekao da je skrenuo kako bi natočio gorivo. Umjesto da je smanjio brzinu, on je brzinom od 90 kilometara na sat ušao na odmorište. Prvo je udario u teretnjak zagrebačkih registracija i nastavio se dalje kretati kroz prostor benzinske postaje, gdje je naletio na 26-godišnju i 28-godišnju pješakinju, koje su od siline udarca odbačene na asfaltnu površinu, nakon čega je udario u dvije 14-godišnje pješakinje.

Kamion je u daljnjem kretanju udario i u parkirani osobni automobil BiH registracija te je sa grupom vozila sletio na travnatu površinu, na kojoj se zaustavio.