Vijećnik tražio otvaranje javne kuće, psovao i lupao na sjednici (VIDEO)

DUBROVNIK - Kako će ljudi pit', k'o što ja pijem, ločem okolo? Bile su ovo uvodne riječi dubrovačkog nezavisnog vijećnika Ivice Roka prije desetak dana na sjednici Gradskog vijeća nakon što je gradonačelnik Mato Franković govorio o upoznavanju gostiju s komunalnim redom.

Bio je to samo početak predstave koju je vijećnik odigrao na sjednici ostavivši sve prisutne u čudu. Gradonačelniku Frankoviću je postavio dva pitanja - jedno o štrajku Libertasa, a drugo o otvaranju javne kuće u Dubrovniku.

Zatim je psovao, lupao po govornici, govorio da bi on prvi išao u javnu kuću pa objašnjavao vijećnicima i gradonačelniku kako on "banči po gradu" i opisivao kakvu bi on ženu tražio u javnoj kući. Zatim je prolio vodu te kao nadoknadu za prolivenu vodu bacio novac načelnici Službe Gradskog vijeća Nadi Medović.

"Evo ti pet evra", vikao je pa na kraju zaključio: "Idem ja na pivu, goodbye!"

Isječci sa sjednice sad se dijele po društvenim mrežama.