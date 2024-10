Viktor, sestre i njihov otac dobijaju novu kuću

​Košarkaški klub Crvena zvezda i Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" napravili su veliki korak kada je u pitanju pomoć za Viktora Stevanovića, dječaka čija priča je potresla Srbiju, i njegovu porodicu.

Naime, Stevanović je nedavno bio gost na utakmici između Zvezde i Barselone, i to nakon što je zbog potresne priče. Podsjetimo, Viktor je rođen sa deformitetom noge i mora da hoda sa štakama, dok se čitava porodica Stevanović nalazi u veoma teškoj situaciji. Otac Goran ima troje djece, najmlađa je Vasilija koja ima devet godina, dok Andreja ima 16 i po godina i do sada je imala čak 27 operacija na nozi.

Žive u 30 kvadrata, na petom spartu, u zgradi bez lifta - što će se vrlo brzo promijeniti. Stevanovići se uskoro sele u privremeni stan do dobijanja svoje nove kuće, a za koju će zemljište obezbjediti prvi čovjek KK Crvena zvezda Željko Drčelić.

Ujedno, za ovu porodicu je prikupljeno oko 130.000 evra pomoći.

"Obaveštavamo javnost da je za porodicu Stevanović iz Niša do sada upisano 2.004 namenske donacije, ukupne vrednosti od 72.251 evra, uz dodatnih 58.896 evra prikupljenih preko Instagram fandrejzera, što očekujemo da bude uplaćeno u toku novembra. Iako zbog velikog priliva još nismo stigli da unesemo sve donacije, već sada možemo reći da je ovo najuspešnija kampanja Humanitarne organizacije Srbi za Srbe do sada i da će Stevanovići sigurno dobiti novi dom, iako su nekretnine u Nišu dosta skuplje od onih koje smo do sada obezbeđivali u drugim mestima."

Još su dodali:

"Porodica će za nekoliko dana privremeno biti smeštena u stan, obezbeđen zahvaljujući anonimnom donatoru, u kojem će ostati dok ih ne uselimo u novu kuću. Zbog velikog broja ljudi koji su hteli da daju doprinos baš ovoj akciji, održaće se u narednom periodu još nekoliko humanitarnih događaja. Sva sredstva koja budu ostala na kraju akcije preusmerićemo na druge ugrožene porodice, jer trenutno imamo više od 100 akcija u toku. Novi presek biće urađen u toku sledeće nedelje. Takođe, naglašavamo da je više stotina ljudi izrazilo želju i direktno da pomogne porodici na razne načine" stoji u saopštenju organizacije "Srbi za Srbe", a prenosi "Telegraf".

