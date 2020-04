Virus korona potvrđen kod sedam beba u Srbiji

BEOGRAD - U Srbiji je korona virus do sada potvrđen kod 7 beba, rekla je zamjenica direktora Instituta Batut dr Darija Kisić Tepavčević.

Ona je navela da su 3 bebe do sada otpuštene iz bolnice na kućno liječenje.

"Ovaj virus ne poznaje uzrasne granice, kada u pitanju verovatnoća zaražavanje, tako da su i kod nas novorođenčad bila inficirana. Međutim, srećom, kao što je to do sada pokazano i u drugim populacijama, novorođenčad popravilu ili nema simptome ili se radi o blagim kliničkim slikama. U našoj zemlji do ovog momenta je kod 7 novorođenčadi potvrđeno prisustvo virusa, a do danas su 3 bebe puštene iz bolnice na kućno lečenje", rekla je Darija Kisić Tepavčević, prenosi "Telegraf.rs".

Upravo noćas je jedna beba od 15 dana iz Kosovske Mitrovice prebačena u KBC "Dragiša Mišović", sa majkom, koja je, takođe, zaražena.

Prema posljednjim podacima, koji su objavljeni na sajtu Covid19.rs, u uzrastu do devet godina korona virus je potvrđen kod 116 djece.

Korona virus je u Srbiji odnio 103 života, a zaražene su 5.318 osobe.