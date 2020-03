"Virus se ne širi tako lako, stvorena je fama"

BEOGRAD - Pulmolog Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj Branimir Nestorović izjavio je danas da su u Srbiji zabilježena dva teža slučaja virusa korona, da je četvoro oboljelih u kućnoj izolaciji s lakšim oblikom, a da će neki oboleli od ponedeljka biti pušteni na kućno lečenje.

"Cilj nam je da imamo 5-6 dnevno. Ako ostane ovaj trend, biće fantastično. Naš nulti pacijent je baš težak slučaj, radi se o čoveku s hroničnim bolestima. Relativno je stabilno ali će dugo trajati oporavak. Prosek je oko tri nedelje. Jedan je pacijent stabilno, a ostali su lakše oboleli i ići će na kućno lečenje", rekao je Nestorović za TV Pink.

Prema njegovim riječima, virus se ne širi tako lako, ističući da još nema širenja virusa u kolektivima.

"Imamo ljude koji dođu u kontakt s njima pa se inficiraju i veoma slabo prenose virus dalje", rekao je Nestorović i dodao da mnogi oboljeli neće ni primjetiti da su zaraženi, dok će se rizične grupe razboljeti i tu će bit potrebna medicinska intervencija.

Dodao je i da razumije zašto ljudi kupuju namirnice i sredstva za higijenu u prodavnicama jer su uplašeni i jer su vijesti panične.

"Stvorena je fama da je to nevjerovatno smrtonoisan virus. U najrizičnijoj grupi smrtnost je 13 odsto, svaki šesti umre. Virus nije toliko infektivan. U Italiji je specifična situacija jer imaju jako staro stanovništvo. Mi procjenjujemo da će tu umreti 2-3.000 ljudi jer je njihov zdravstveni sistem pukao i ne može da primi toliko starih ljudi na intenzivnu negu", rekao je Nestorović.

On je dodao i da su SARS i MERS nestali u maju i da pretpostavlja da će tako biti i sa Covid-19.

Nestorović je rekao da je ovo veoma specifičan virus za razliku od drugih, jer djecu gotovo da i ne napada, kao i zdrave mlade žene do 40 godina, a dodao je i da je interesantno to što su trudnice zaražene ovim virusom rađale potpuno zdravu i nazaraženu djecu, što ukazuje na činjenicu da se on ne prenosi na bebu ni krvlju, ni mlijekom majke, ni posteljicom.

"Ovaj virus je fatalan za stare s hroničnim bolestima. Korona virus se do 2003. godine smatrala izazivačem kijavice, a pojavom SARS-a to je bio prvi korona virus koji je napadao pluća. LJudi teško shvataju da smrtonosni virusi nisu za nas opasni. Ovaj nije smrtonosan, ali se lako širi i svi misle da ćemo kao od kuge svi da popadamo po ulicama", rekao je Nestorović.

On je kazao da je Covid-19 vrlo zarazan, a malo opasan i da je lična higijena najbitnija u prevenciji.

Na konstataciju da su mu mnogi zamerali na "neodgovornim izjavama", Nestorović je kazao da mu je drago što su se ljudi bavili njime dok su u Evropi panično praznili prodavnice.

"Ja sam kao Broj 1 u Alan Fordu", rekao je Nestorović i dodao da to nije slučajno govorio već da su te izjave davane sa smišljenim ciljem.

Rekao je i da se državi ponudio na raspolaganje jer smatra da je to čin patriotizma prema svojoj zemlji koju voliš.

"Kad vas pozove predsednik države kako da se ne odazovete, pa ja od sramote ne bih na ulicu mogao da izađem kad bih odbio svoju zemlju u ovakvom trenutku", rekao je Nestoroivić i poručio svima koji šmrcaju i osećaju se malaksalo da ostanu kod kuća.