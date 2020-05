"Virus za nekoliko nedjelja nestaje - javljaće se sporadično"

BEOGRAD - Virus korona će u Srbiji sve više slabiti i gotovo je izvjesno da će za nekoliko nedjelja postupno nestati i samo se sporadično pojavljivati, izjavio je danas epiodemiolog Predrag Kon.

Na pitanje novinara kako komentariše to što se apeluje na građane da i dalje koriste zaštitnu opremu i da će po ukidanju vanrednog stanja biti ukinuto ograničenje maksimalne cijene maske od 120 dinara i rukavica od 40 dinara i da građani kada počnu da rade neće moći mjesečno da izdvoje oko 100 evra da bi kupovali zaštitnu opremu ako hoće redovno da je mijenjaju i da li smatra da bi država trebalo i dalje da ograniči tu cijenu, Kon je rekao da je to tačno i da bi to podržao kao član Kriznog štaba.

"To jeste bitno, da ne bude skuplje za čoveka koji je, inače, prinuđen da vodi računa o svakom dinaru. Korišćenje zaštitne opreme je korisno u ovom periodu".

Ipak, napomenuo je da će virus sve više slabiti i da će se tako mijenjati i potreba za zaštitnom opremom.

"Slažem se da neko vreme treba definisati, koje možemo da preporučimo, da to bude ograničena cena makar kolika je bila ili niža", dodao je Kon.

Zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević rekla da se nošenje maski preporučuje u zatvorenom prostoru i da to mogu da budu i pamučne maske koje se šiju i mogu da se peru.

Što se tiče nošenja rukavica, ona kaže da je njihov preventivni značaj ograničen i da više ima psihološki karakter i da ne mogu da zamijene pranje ruku.

Tako da se nošenje rukavica sa stručnog apekta ne zahtijeva, ali da se na primjer nošenje rukavica preporučuje u prevozu zato što poslije ne mogu odmah da se operu ruke, navela je ona.

"U svim drugim situacijama, ako možete odmah da operete ruke to je bolja mera prevencije od nošenja rukavica", rekla je Kisić Tepavčević.