Virusolog: Neka istraživanja ukazuju da niko ko ima mačke nije oboleo

Dr Ana Gligić se vodi parolom - sve dok nije naučno dokazano, za nju ne postoji. Kako kaže, ne odgovara uopšte na pitanja za teme koji nisu naučno dokazane.

"Još smo u prvom talasu korona virusa, ono što nam predstoji su povremeni pad i porast slučajeva. Biće više pikova, ali drugog talasa neće biti", kaže dr Gligić i dodaje:

"Dugo će korona virus biti među nama i povremeno će nam davati probleme. Strahuje se od jesenjeg susreta gripa i korone jer oba virusa imaju afinitet za respiratorne – disajne puteve, pa bi pri istovremenoj infekciji, iste osobe sa oba virusa prognoza bila loša. Što se tiče pojave sledećeg, drugog talasa korone, mislim da ga neće biti, što sam već ranije izjavila, zato što sam znala da će ovaj prvi talas trajati dugo. Do drugog talasa doći će onda, kada duže vreme zaustavimo javljanje korone među ljudima, pa se ona ponovno pojavi u obliku grupnih oboljenja u epidemijskoj formi ili u pandemiji - to će biti drugi talas. To je zbog toga što se virusi poreklom od određenih divljih životinja i jedinog letećeg sisara (slepog miša) teško izučavaju, a još teže iskorenjuju".

Dr Gligić smatra da je razlog različite kliničke slike kod ljudi, različiti sojevi virusa tj. da sve zavisi koji je bio prvobitni prenosilac, koja vrsta životinje. Istraživanja koja to ispituju traju godinama, to je dugi proces koji traje dve, tri, četiri godine. Ona navodi da će se sve detaljnije o ovom virusu znati za dvije godine.

"Ja sam očekivala da će se dobiti projekti koji bi istražili sve što nas okružuje. Treba da ispitamo sve te različite sojeve korone, šta su, i šta mogu kod ljudi da izazovu. Ali to je dug proces koji traje godinama, i radi se po projektu. Ja sam vodila četiri međunarodna projekta sa laboratorijom iz Atlante, Američkom armijom i sa Korejom i ispitivali smo razne viruse. Mi smo dokazali da mišija groznica ima četiri soja a sve zavisi sa koje vrste miša je prešla na čoveka. Na primer, ako je sa poljskog miša - smrtnost čoveka je 16 odsto, a ako je sa pacova onda 1 odsto. To su razlike u kliničkoj slici, jer zavisi sa kog domaćina u prirodi je korona prešla. Sa slepog miša je prešlo na domaće životinje... čak se uništila cela jedna farma ćurki jer ih je korona napala", kaže ona.

Pojavili su se interesantni članci na temu mačaka koje nose korona virus. Naime, zanimljivo je to što su mačke, kako kaže, možda imune na korona virus. Ovakve studije su jako teške za istraživanje, a još teže za dokazivanje.

"Kada bismo imali neki projekat, da mi ispitamo sve te životinje sa kojima dolazimo u kontakt, i da vidimo koje vrste one korone nose i šta mogu da urade čoveku.... To će sve svakako saznati za godinu do dve. Ima članaka koji govore da nema nijednog obolelog čoveka koji drži u stanu domaću mačku. Niko nije oboleo ko ima mačke! Znači mačija korona je dala imunitet čak i prema ovom soju korona virusa koji sada cirkuliše... Znači to treba istražiti, dokazati", priča Gligićeva.

Rusi su prijavili prvu vakcinu, koja je dobila zvaničnu registraciju u Ministarstvu zdravlja Rusije, lijek u EU može biti registrovan tek nakon opsežnih kliničkih ispitivanja.

"Za vakcinu porotiv korone , izabrani su oni koji ne mogu provereno čoveku da naštete. I onda su na njih dodali samo ono parčence korone koje utiče na imuni sistem čoveka da proizvodi antitela. Sve se to na papiru izračuna i tačno se vidi šta vakcina daje. Takođe, vakcina se mora nečim razrediti, to može biti fiziološki rastvor sa dodatkom telećeg seruma. E sada, čovek može biti alergičan na taj sastojak koji se dodaje... I može dobiti temperaturu kao reakciju - ali ne koronu. Ali, vakcina se mora nečim razrediti", zaključuje dr Gligić.