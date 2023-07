Višečasovna čekanja izazvala kolaps na beogradskom aerodromu, putnici bijesni

BEOGRAD - Putnici koji su juče krenuli na put za Hurgadu, proveli su više od 11 sati čekajući na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", a niko od odgovornih iz agencija i avioprevoznika im nije obrazložio razloge odlaganja leta.

Kašnjenje i otkazivanje letova sa beogradskog aerodroma postalo je "stara vijest", posebno kada je u pitanju domaći prevoznik Air Serbia.

Juče je ponovo kasnio let ove aviokompanije za Hurgadu, koji je bio zakazan za 19:35 sati.

Let koji je bio planiran za utorak, 25. jul, odložen je, a putnici su zarobljeni na aerodromu čekali više od 11 sati dok poslije cijele noći provedene na stolicama konačno nisu mogli da se ukrcaju na avion. Prema nezvaničnim informacijama, na tom letu bilo je oko 180 putnika.

Avion je poletio tek u srijedu ujutru u 6:42 sati, prema podacima dostupnim na Aerodromu Nikola Tesla.

Putnica Jasna Marković, koja je bila na ovom letu, kaže za Danas da su tek danas nešto prije 14 sati stigli u hotel.

"Mi smo se 'oprostili' od prvog zvaničnog dana ljetovanja, a to je trebalo da bude 25. jul. Znamo da su čarter letovi rizični i da agencije broje noćenja, a dane mogu i okratiti", navodi ona.

Marković objašnjava da je čekanje bilo dugo i mučno.

"Let je pomjeran nekoliko puta. Prvo za 20:40 sati, pa za 23 sata… u čekaonici je bilo više od 70 odsto porodica sa malom djecom. Možete zamisliti očaj tih ljudi zarobljenih sa djecom na aerodromu bez ikakve asistencije turističkih agencija. Niko nam se od njihovih agenata nije javljao na pozive, a bilo je više agencija Travelland.rs, Wayout, Argus tours i možda još neka. Atmosfera je bila na ivici tuče jer su ljudi bili očajni i bijesni", naglašava sagovornica.

Kako dodaje, u nekoliko navrata su do njih stigle informacije o tome zašto se let odlaže.

"Obrazloženje od agencije nismo dobili, ali rečeno nam je da se čeka avion, pa kad je došao avion i stigla posada oko 21 sati, otkriven je neki kvar, kako nam je rečeno. Takođe, rečeno nam je da čekamo. U ponoć su nam javili da će let biti u 6 sati ujutru. Bilo je ljudi iz raznih dijelova Srbije, od Subotice do Šumadije, a mnogi od nas su bili na aerodromu od 17 sati", objašnjava Marković.

Ona navodi da se putnicima koji su čekali niko nije obratio.

"Krenuli smo, umjesto 25. jula u 19:35 sata, danas 26. jula u 6:30. Izgubili smo cijeli dan i noćenje, a niko nam se nije obratio iz agencija i ponudio nadoknadu štete. Samo su nam na aerodromu dali vodu i sendviče ne bi li narod umirili. Odveli su nas u 'Lounge premium' dio da bismo tu na stolicama prespavali", opisuje Marković.

Ona kaže da su se oni udružili i napravili spisak svih putnika voljnih da tuže "redom od agencija do avioprevoznika".

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić za Danas objašnjava da građani od agencija nisu dobili objašnjenje najvjerovatnije jer ga ni agencije nisu dobile od Air Serbia.

"Agencija ne može da utiče na to da li će avion da poleti ili neće. To je standardni problem koji imamo već 20 godina, sa JAT-om, pa sa Air Serbia", navodi on.