Višečasovna čekanja na graničnim prelazima u Srbiji

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 sati na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju tri sata.

Na graničnom prelazu Gradina putnički automobili se na ulazu u Srbiju zadržavaju oko 40 minuta.

Kako je navedeno u saopštenju, na prelazu Gostun zadržavanje na izlazu je pola sata, a na prelazu Preševo 25 minuta.

Produženo je radno vrijeme graničnog prelaza Bački Vinogradi do 3. septembra i to od ponedjeljka do četvrtka od 07.00 do 19.00 časova, a u petak, subotu i nedjelju od 07.00 do 22.00 časa.

Takođe, produženo je radno vrijeme na prelazu Bajmok do 10. septembra i to od ponedjeljka do četvrtka od 07.00 do 19.00 časova, a u petak, subotu i nedjelju od 07 do 24.00 časa.