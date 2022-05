Visoki Dečani ponovo izbrisani na Gugl mapama: "Provokacije se nastavljaju"

Oznaka sa imenom manastira Visoki Dečani ponovo je izbrisana na Gugl mapama.

Tim povodom oglasio se manastir Visoki Dečani koji je naveo da je to već drugi put ove godine i da se provokacije nastavljaju.

"Oznaka sa imenom manastira Visoki Dečani, jednog od najznačajnijih manastira srpske pravoslavne crkve i jednog od četiri UNESCO spomenika na Kosovu i Metohiji, ponovo je obrisana na Gugl mapama. Ovo je drugi slučaj ove godine. Provokacije se nastavljaju", objavljeno je na Tviteru manastira Visoki Dečani.

Sredinom februara ove godine takođe je izbrisana oznaka manastira na aplikaciji Gugl mape, odnosno pomjerena je do kružnog toka u Dečanu, a nakon protesta greška je ispravljena.

The name tag for the Visoki Dečani #Monastery, one of the most important monasteries of the #Serbian #Orthodox #Church and one of the four UNESCO monuments in #Kosovo and Metohija, has been deleted again on Google maps. This is the second case this year. Provocations continue! pic.twitter.com/JMZB2wZ0r1