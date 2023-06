Vitezovi na konjima prodefilovali ulicama grada i obradovali prolaznike

ČAČAK - Nevjerovatan prizor zatekao je danas Čačane na glavnim gradskim ulicama. Vitezovi sa mačevima, štitom i na svojim konjima prodefilovali su glavnim gradskim ulicama, a povod je najava pravog istorijskog spektakla, jedinstvene manifestacije "Tanaskovi i carski dani" koja je zakazana za 23. i 24. jun.

Ona će svjedočiti da Čačani ne zaboravljaju svoje junake, hrabre vitezove, ali i borce iz Prvog i Drugog srpskog ustanka, prenijela je "RINA".

"Mnogo sadržaja, mnogo divnih umenika, istoričara, najvećih istoričara koje trenutno imamo, dramskih glumaca od Ljube Tadića, višeboj. Sjajni vitezovi pokušaće mlađim generacijama da dočaraju kako se nekad bojevalo za slobodu, ali i koncert Bilje Krstić koji će se održati 24. juna. Po prvi put direktni potomci Tanaska Rajića velikog junaka iz Stragara koji je sahranjen na Brdu Ljubiću će se okupiti i mnogi od njih i upoznati. Iz Srbije ali i iz čitavog sveta okupiće se 46 potomaka, po prvi put videće gde je sahranjen njihov predak i koliko važna ličnost za čitavo srpstvo", rekao je za RINU Milun Todorović gradonačelnik grada Čačka.

Manifestacija "Carski i Tanaskovi dani" samo je jedan dio bogatog programa u okviru Nacionalne prestonice kulture 2023. koji će se održati do kraja kalendarske godine, a u kojoj će moći da uživaju posjetioci svih generacija.

"Zaista jedna značajna manifestacija novog karaktera kulturno istorijska manifestacija koja će zaista privući pažnju kako naših sugrađana, tako i ostalih posetilaca koji odluče da posete grad Čačak. Između ostalog to i nije jedina manifestacija koja će se odvijati u junu mesecu. Od 21. do 28. gotovo neprekidno svaki dan se održavaju programi u gradu Čačku kako na Gradskom trgu tako i na amfiteatru u Ovčar Banji", rekao je Vojin Jakovljević direktor TO grada Čačka, prenosi "Telegraf".