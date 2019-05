Vjetar i olujne bure pale meteoalarm u Hrvatskoj

ZAGREB - U Hrvatskoj je na snazi meteoalarm zbog jakog vjetra i olujne bure, a tri regije koje nisu pod ovim upozorenjem su karlovačka, gospićka i dubrovačka.

Crveni meteoalarm na snazi je za područje Velebitskog kanala. Tamo se očekuje jaka i vrlo jaka, mjestimično i olujna bura, s udarima vjetra do 130 kilometara na čas.

Pod narandžastim meteoalarmom su riječka regija, te područje Kvarnera i Kvarnerića, kao i sjeverne Dalmacije.

Pod žutim meteoalarmom su osječka, zagrebačka, splitska i kninska regija. Žuti meteoalarm proglašen je i na području zapadne obale Istre i srednja i južna Dalmacija.

Prema prognozi hrvatskog Hidrometeorološkog zavoda, danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, a u gorskim predjelima biće susnježice i snijega, uglavnom u prvom dijelu dana.

U Hrvatskoj se sutra očekuje porast temperature, a tokom dana biće djelimično ili pretežno sunčano. Najniža temperatura vazduha od tri do šest, u gorskim predjelima od minus dva do jedan, a na Jadranu do 11 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 8. maja, na kopnu će temperatura biti i do 20 stepeni, u četvrtak nešto hladnije s mjestimičnom kišom. Meteorolozi za vikenda najavljuju sunčano i toplo vrijeme.