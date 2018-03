Vježba Vojske Srbije: Tenkovi, haubice, helikopteri u blizini Ćuprije

ĆUPRIJA - Taktička vježba sa bojnim gađanjem ''Sadejstvo 2018'' počela je danas na poligonu Pasuljanske livade, u izvođenju Četvrte brigade Kopnene vojske, vazduhoplovne brigade i Specijalne brigade, u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da kao mala zemlja koja se ne nalazi u vojnim blokovima, a koja želi da sačuva svoju slobodu i suverenitet, da bi u tome uspjeli moraju imati snažnu i efikasnu armiju.

Vučić je poslije prisustva vojnoj vježbi „Sadejstvo 2018“ na Intervidovskom poligonu Pasuljanske livade, najavio da očekuje dodatno poboljšanje životnog standarda pripadnika Vojske Srbije, i da će se posebno postarati za vojnike pod ugovorom i podofoicire.

„Svi će imati značajna povećanja, a i nastavićemo da opremamo vojsku“, kazao je on.

Vučić je rekao da je prisustvovao redovnoj vježbi Četvrte brigade kopnene vojske u veoma teškim meteorološkim uslovima, u kojoj je učestvovalo 900 vojnika - Četvrta brigada i mali dio pripadnika specijalne brigade, kao i dio vazduhoplovstva.

„Mislim da su pokazali zavidnu disciplinu i dobru utreniranost. Radili su neke stvari koje druge vojske ne rade na svojim vežbama. Prikazali smo ceo proces gađanja“, objasnio je vrhovni komandant VS.

On je kazao da su naši momci bili uspješni i odlično izvršili vježbu.

Rekao je da su danas mogla da se vide i oružja i oruđa koja su već bila na stokovima za uništenje, a koja su izvučena i obnovljena, i dobro rade.

S tim u vezi je pomenuo da su mogli da se vide bombarderi Orlovi, koje smo do skoro imali samo jedan ili dva u resursima, a danas imamo 7, te očekujemo da ih imamo 12.

Kazao je da su nova vozila - borbena oklopna vozila i protivoklopno lansirrno oruđe, koje je, dodao je, bilo na uništavanju u Smederevskoj Palanci, jer je neko obećao da ćemo to da uništimo.

"Nismo to uništili i baš me briga šta su obećavali. Videli ste da to danas odlično radi", rekao je Vučić.

„Nadam se, želim i verujem da ćemo moći da postižemo bolje rezultate u vežbama koje predstoje“, naglasio je Vučić.

U izvođenju vježbe učestvovalo je ukupno 923 pripadnika vojske, a upotrebljene se različite vrste naoružanja i pokretnih sredstava.

Između ostalog u vježbi su učestvovati tenkovi, borbena vozila pješadije M-80A, samohodne haubice, tenk za izvlačenje i, tenk nosač mosta, višecjevni bacači raketa, minobacači, jurišni avioni ''Orao'', kao i helikopteri HN-42M ''Gama'' i helikopter Mi-8, Hameri, bespilotna letjelica "Orbiter"....

Taktična vježba sa bojnim gađanjem ''Sadejstvo 2018'' izvodi se u okviru godišnjeg plana realizacije vježbi u Vojsci Srbije za 2018.godinu.

Cilj vježbe, čija je tema izvođenje pobunjeničke operacije, je da se kroz izvođenje taktičnih vježbi sa bojnim gađanjem unaprijedi taktična i vatrena osposobljenost posada, posluga i odjeljenja i da se kroz kolektivnu obuku provjeri osposobljenost jedinica za izvršenje namjenskih zadataka.

Vježba se realizovala kroz posjedanje linija blokade, zatim blokadu naseljenog mjesta, izvođenje napada, poziv na predaju i neutralisanje pobunjenika u naseljenom mjestu.