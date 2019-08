Vlada Hrvatske: Pupovčevo poređenje sa NDH neprihvatljivo

ZAGREB - Za hrvatsku vladu su neprihvatljive izjave predsjednika SDS S i koalicionog partnera, Milorada Pupovca, koji je ranije, između ostalog, upozorio da su posljednji napadi na Srbe odraz atmosfere u društvu, koja prijeti da Hrvatska doživi sudbinu NDH.

Zagrebačkom Večernjem listu je iz hrvatske vlade rečeno da je premijer Andrej Plenković već osudio nedavni napad na Srbe u Uzdolju kod Knina, te da je riječ o izolovanom slučaju.

"Upravo iz tog razloga, vlada krajnje neprimjerenim i nedopustivim smatra poređenje savremene Hrvatske s NDH, kao i tezu o Hrvatskoj kao faktoru nestabilnosti", rekli su iz vlade zagrebačkom dnevniku.

Poručili su, navodi se, da je moderna Hrvatska nastala žrtvom hrvatskih branitelja i da ni ideološki ni politički ni pravno nije nasljednica NDH.

Kažu i da očekuju da se Pupovac suzdrži od ovakvih izjava koje podižu tenzije i polarizuju društvo.

Milorad Pupovac je prošle sedmice u više navrata reagovao na više napada na Srbe, posebno onom u Uzdolju i tom prilikom rekao da ne bi htio da Hrvatska doživi isto ono iskustvo, koje je doživeo jedan pokušaj u 20. veku, da se stvori "Hrvatska država i koji je kolabirao i doživio sramotan kraj, jer je bio zasnovan na mržnji i nasilju prema Srbima".

"Kako sada stvari idu, kako se dobar dio ljudi u ovoj državi, uključujući i one koji sede s nama u Saboru, odnosi prema toj mogućnosti ona nije nerealna. Ide se prema tome da ova država i društvo, zbog svoje opsesivne mržnje protiv Srba i nesposobnosti političkih, vjerskih i drugih elita ili nedostatka želje da to spriječe, obustave ili promjene, doživi istu sudbinu kakvu je doživela marionetska država u periodu od ''41. do ''45. godine", rekao je ranije Pupovac.