Vlada Srbije spremna zaštititi ćirilicu i kaznama

BEOGRAD - Vlada Srbije priprema izmjene i dopune Zakona o službenoj uporabi jezika i pisama, a u normiranju i zaštititi ćirilice kao matičnog pisma određuje se njezino obavezno korištenje i predviđaju novčane kazne ukoliko to ne bude poštovano, objavili su u utorak beogradski mediji.

Izmjene i dopune, među ostalim, predviđaju da se cjelokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave mora voditi na srpskom jeziku i ćirilicom, a isto vrijedi i za obrazovne i naučne institucije te medije čiji osnivač je država i koji imaju državni kapital, ali i za elektronske medije s nacionalnim, regionalnim i lokalnim frekvencijama.

"Ćirilica će biti obavezna i za sva javna preduzeća i ustanove i preduzeća s većinskim državnim kapitalom, kao i za profesionalna udruženja koje predstavljaju svoje područje na nacionalnom i međunarodnom nivou", jedna je od predloženih izmjena.

Predloženi zakon definiše latinicu kao pomoćno pismo, uz obavezu da ćirilica ima prednost, a ukoliko institucije kojima zakon propisuje obaveznu upotrebu ćirilice prekrše tu obavezu zaprijećene su novčane kazne, prenosi Hina.

Odgovorna osoba u instituciji bi za ignorisanje ćirilice mogla biti kažnjena kaznom od 45 do 850 evra, kazna za preduzeće koje latinicom ispiše naziv robe i usluga, upustvo za upotrebu, deklaraciju ili garantni list moglo bi platiti približno od 4.200 do oko 8.500 evra, a odgovorna osoba u tim organizacijama do oko 600 evra.