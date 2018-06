Vlada u Zagrebu spremna za dogovor oko Prevlake

PODGORICA - Hrvatska Vlada saopštila je da je spremna za dogovor sa Crnom Gorom o Prevlaci, kao i da su promijenili sastav komisije za granice i o tome obavijestili Crnu Goru, javljaju crnogorski mediji.

"Mi smo 2006. donijeli odluku o priznanju Crne Gore kao suverene i nezavisne države. Uz odluku o priznanju donesena je i izjava Vlade Republike Hrvatske prema kojoj se očekuje dijalog u cilju pronalaženja trajnog rješenja", saopšteno je iz hrvatske Vlade.

Prostor spornog poluostrva funkcioniše na osnovu Privremenog sporazuma o Prevlaci od 2002. godine. Dvije vlade su se u to vrijeme dogovorile da otvore proces dogovora o trajnom rešenju, jer u članu dva sporazuma stoji da odredbe protokola ni na koji način ne prejudiciraju razgraničenje dvije države, prenose mediji.

Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović izjavio je ranije da Crna Gora nema posebnog razloga da žuri sa rješavanjem ovog pitanja.

"Ali, smo sasvim otvoreni da počnemo zajednički da ga rješavamo. Mi smo u regionu navikli da nam rješenja donose drugi, ali mislim da zemlje poput Hrvatske i Crne Gore to mogu same da urade. Ako to ne budemo mogli da donesemo zajedno, slijedi nam međunarodna arbitraža", rekao je tada Darmanović.