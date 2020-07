Vladika Joanikije: Izgubili smo povjerenje, politika ušla u medicinu

PODGORICA - Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki Joanikije izjavio je da je politika ušla u medicinu i da je izgubljeno povjerenje u nadležne zdravstvene službe u Crnoj Gori zadužene za borbu protiv zaraznih bolesti.

"Izgubili smo povjerenje u ove koji nam, svaki dan, saopštavaju ove mjere, ne zato što ne poštujemo medicinu, ali je u medicinu ušla politika. Kažite mi da li ima ijednog koji nije član vladajuće partije", upitao je vladika Joanikije.

Vladika je ukazao da su Crkvu htjeli da optuže za širenje zaraze virusa korona i da se ona mora boriti protiv takvih zloupotreba.

"Htjeli su da nas optuže da mi preko pričešća širimo zarazu, pa se pokazalo da nije tačno. Neću da govorim o svim detaljima da je to gnusna laž. Ponekad moramo da kažemo i ovako oštru riječ da znamo gdje se nalazimo", rekao je vladika.

On je naglasio da je zaraza tu i da se treba čuvati, poštovati medicinu, struku i državu, ali da nisu slijepci da ne vide i šta se radi.

Prema njegovim riječima, nikada više ne treba dozvoliti da policajci stoje pred hramom i legitimišu svakog ko ulazi u hram.

"To je vid pritiska, to je udar na vjeru i vjersku slobodu. To se nigdje u svijetu ne smije činiti. Svaka država, u svakom momentu i u svakom stanju, mora da poštuje svačiju vjeru i slobodu svakog čovjeka, a mi smo dužni da ne ugrožavamo ničim i ničim ne ugrožavamo. Molimo se Bogu za zdravlje", zaključio je vladika Joanikije.