Vlasnik firme uvodi četvorodnevnu radnu nedjelju za istu platu

ZAGREB - Holanđanin Jan de Jong, koji živi i radi u Hrvatskoj, uvodi od septembra četvorodnevnu radnu nedjelju za svoje zaposlene u firmi Vebpauer Adria, koja ce bavi e-mail marketingom, a plate neće smanjiti.

"Kompanija Vebpauer Adria upravo je svojim zaposlenima dala povišicu od 20 odsto. Ne, ne u novcu, nego u slobodnom vremenu. Uvodimo četverodnevnu radnu nedjelju - za istu platu", napisao je Jan De Jong na svom LinkedIn profilu u srijedu.

Dodao je da je odluka zaposlenih o tome da li će raditi od kuće ili iz kancelarije, u potpunosti na njima, jer smo "svi mi pojedinci s različitim sklonostima".

De Jong je naveo da je sljedeći zadatak zaposlenih da se međusobno dogovore ko će koji dan uzeti slobodno, jer "šou" mora da se nastavi, te da će klijentima ostati na raspolaganju pet dana sedmično.

"Cilj uvođenja četverodnevne radne nedjelje je smanjenje stresa i povećanje produktivnost - kao što su mnoga istraživanja pokazala da će to biti rezultat", napisao je on na svom postu na Lindinu, napominjući da ne zna nijednu hrvatsku firmu koja to nudi, i da je ponosan što je Vebpauer Adria među prvima koje to uvode.

(Index.hr)