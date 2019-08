Vlasnik kafića kod Knina: Imali su šipke i palice, žene i djeca su vrištali

KNIN - Šta da vam kažem? Došli su maskirani, imali su fantomke na glavama, šipke, palice, motke... Nas je bilo šest-sedam unutra. Tu su bili i ljudi od 70 i nešto godina kao i djeca. Žene i djeca su vrištali, ne mogu vjerovati da neko sa šipkom može udariti dijete od 16 godina.

To je ispričao za portal 24sata.hr Boris Petko, vlasnik kafića u Uzdolju kraj Knina.

U srijedu naveče u njegov kafić upali su maskirani napadači. Napali su njega i suprugu te goste koji su gledali utakmicu Jang Bojs - Crvena zvezda. Uništili su dio inventara, a policija je objavila da je privela nekoliko ljudi.

"Taj dečko od 16 godina je završio u bolnici zbog povreda glave. I mene su rasjekli po nozi. Nekakvom daskom su me udarili. Dobio sam i po glavi. Zašto su nas napali? Stvarno ne znam, sa svima sam OK. Gledali smo utakmicu, nije to slučajno, to je bilo smišljeno. Naravno da je zbog naše nacionalnosti. To je huliganizam. Ma u šoku sam", priča vlasnik.

U napadu su mu povrijedili suprugu i dijete.

"Letjelo je na sve strane, čaše, flaše... Kao da je bomba pala u kafić. Ženi su rasjekli nogu i morala je na šivanje. Pokušala je zaštititi sedmogodišnje dijete koje je zadobilo posjekotine od stakla. Mogu razumjeti puno toga, ali napasti ženu i djecu, to ne mogu nikako razumjeti. Hvala Bogu, niko nije teže povrijeđen", rekao je Petko.

"Policija je došla, ne znam hoće li ih uhvatiti. Da znam nešto, rekao bih. Ali znam zbrojiti dva i dva. Jedan momak došao je prije incidenta u kafić, ne znam ko je, popio je piće i nakon njega su došli drugi", dodao je vlasnik kafića.

