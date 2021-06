Vlasnik vile u Hrvatskoj otjerao ženu sa plaže pa dobio loše recenzije

Hrvatsku je juče obišla vijest o Splićanki koju su tjerali s plaže u Drveniku Velom. Incident se dogodio u srijedu, a u njemu su sudjelovali muškarac koji je uzurpirao pomorsko dobro i svojatao plažu, njegove gošće iz Češke te, s druge strane, kupačice koje su se na plaži pokušale kupati.

Jedna od tih kupačica, splitska književnica i novinarka Tonka Alujević, sve je snimila. Iz snimka smo mogli vidjeti kako je muškarac putem videopoziva preko mobitela koji je držala jedna od Čehinja uz prijetnje tjerao kupačice s plaže.

"Ajde, stavite me u medije. Ajde, stavite me! Ali prvo odite u katastar pa pogledajte da je to moja plaža privatna. Jedna crta nema pomorskog dobra. Makni mi se s plaže, je**t ću ti majku! Stavi me u medije! Hajde, stavi me u medije! J**o ti Bog mater! Stavi me u medije, j**o ti pas majku u pi**u!" vikao je muškarac.

Video možete pogledati na ovom linku.

Brojni negativni komentari i recenzije

Nakon što se priča proširila po medijima građani su počeli ostavljati negativne recenzije za vilu Centovi dvori, čiji vlasnik je juče priznao da je on zvao policiju zbog kupačica.

Iako se na nekim manje poznatim platformama za oglašavanje i dalje može vidjeti da objekt ima najviše ocjene i vrlo dobre recenzije, na Google recenzijama vila sad ima prosječnu ocjenu od 1.3 od maksimalnih 5, prenosi index.hr.

U više recenzija se vlasnika optužuje za lažno oglašavanje i okupaciju plaže.