Vojislav Koštunica odgovoran zbog napada na ambasadu SAD-a u Beogradu?

"Glavni krivac za napad na američku ambasadu u Beogradu je bivši premijer Srbije Vojislav Koštunica. Od očevidaca sam kasnije saznala da je, kada mu je rečeno za napad, njegov odgovor bio otprilike: "Nemojte reagovati." Znači, Koštunica je dao naređenje policiji da ne preduzme ništa, tvrdi Dženifer Braš, bivša zamjenica američkog ambasadora u Beogradu.

Ona je iznijela brojne optužbe na račun Koštunice, ali i potonjih srpskih političara, tvrdeći da niko ništa nije preduzeo povodom paljenja ambasade SAD u Ulici kneza Miloša 21. februara 2008.

"Počelo je sa administracijom premijera Koštunice, preko administracije DS Borisa Tadića, iza kojih su došli Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Znači, riječ je o nizu političkih stranaka koje nisu preduzele nikakve mjere u vezi sa ovim međunarodnim prekršajima", rekla je Brašova za Glas Amerike.

Ona je istakla da je zaštita stranih diplomatskih objekata i osoblja precizno predviđena Bečkom konvencijom, čija je Srbija potpisnica.

Izjavu Brašove u DSS, čiji je lider bio Koštunica, ocjenjuju kao "nepojmljivu drskost", posebno njihovo pozivanje na međunarodno pravo i konvencije iako su oni prvi brutalno zgazili međunarodno pravo bombardovanjem Srbije 1999.

"SAD i njeni zvaničnici su poslednji na svetu koji mogu da se pozivaju i žale na gaženje međunarodnog prava nakon nekažnjene agresije koju su izvršili na našu zemlju, stotina i stotina ubijenih civila, desetina hiljada različitih projektila, od kasetnih bombi do onih sa osiromašenim uranijumom kojima je naša zemlja zatrovana i zbog kojih i danas umiremo od raznih karcinoma, kao i nakon priznanja secesije naše južne pokrajine. Sve to je učinjeno uz nemilosrdno gaženje međunarodnog prava i zato neka ne izigravaju žrtvu, kad ceo svet zna da su dželati! Bestidno je to i sramno", kazao je Miloš Jovanović, predsjednik DSS.

Američka ambasada zapaljena je u neredima koji su izbili poslije mitinga "Kosovo je Srbija", koji je organizovan u znak protesta jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije 17. februara. 2008.

"To je notorna budalaština. Kao drugo, Brašova je vrlo često citirana u Vikilisu i iz njenih izjava se jasno vidi mržnja prema Koštunici i njegovoj politici. Kao odgovor na njene tvrdnje ja imam priču čiji sam svjedok bio. Naime, bio sam prisutan kada su se Koštunica i Neron uz čašicu rakije dogovarali da Neron spali Rim. Očekujem da će gospođa Braš sa naknadnom pameću da optuži Koštunicu i za paljenje Rima iako se on protivio i rekao Neronu da ne pije drugu čašicu rakije. To je ista besmislica kao optužiti Koštunicu poslije 11 godina za paljenje američke ambasade".

"Optužbe protiv Koštunice za paljenje američke ambasade su smešne. Osim toga, nema protiv koga da se pokrene postupak jer je to bila masa ljudi. Tog dana i ja sam bio ispred ambasade SAD i iz prve ruke mogu da kažem da je to bila neorganizovana masa, koja se spontano okupila posle mitinga, otišla do ambasade koju su zasuli kamenjem i potom je zapalili", objašnjava advokat Svetozar Vujačić.

