Vojni rok obavezan u Hrvatskoj od 2025, evo koliko će trajati

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je da će vojni rok, koji se u ovoj zemlji vraća kao obaveza od 1. januara naredne godine, trajati dva mjeseca.

"Vojni rok će trajati dva mjeseca, počinje od 1. januara 2025. godine i jednostavno sve što smo komunicirali s javnosti nastavljamo dalje da radimo. Povećali smo plate vojnicima, podoficirima i oficirima, njihova materijalna prava, ne samo kroz lični dohodak nego i kroz dnevnice i sve na šta imaju pravo", rekao je Anušić za hrvatski RTL.

Hrvatska je 2008. privremeno suspendovala obavezno služenje vojnog roka i od tada je dobrovoljno. Međutim, nakon agresije Rusije na Ukrajinu i sve ozbiljnije vojno-političke situacije Hrvatska je počela da razmatra povratak obaveznog služenja vojnog roka, prenosi Tanjug.

Na temu rebalansa državnog budžeta, Anušić je objasnio da opremaju i moderniziraju Oružane snage, ustrojavaju ih kako se očekuje i kako je dogovoreno sa saveznicima u NATO-u.

"Mislim da ćemo imati puno bolju, jaču i kvalitetniju sliku Oružanih snaga nego do sada. S ministrom finansija razgovarali smo i došli do zaključka da u modernizaciji i opremanju Oružanih snaga nema prostora za štednju. To je stav Vlade i politike, jer okolnosti u kojima se nalazimo bezbjednosno ne dozvoljavaju štednju", zaključio je Anušić, prenosi zagrebački Jutarnji list.

