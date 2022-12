Vojnik koji je pretukao Djeda Mraza već kažnjavan zbog nasilja: Nije izbačen, nego je napredovao

SLAVONSKI BROD - Vojnik koji je pretukao Djeda Mraza, prije dvije godine je odgovarao za nanošenje tjelesnih povreda i prijetnje smrću, ali zbog toga nije izbačen iz vojske, nego je napredovao.

Policija je utvrdila identitet četvorice učesnika jučerašnje tuče u Slavonskom Brodu, u kojoj je mladić obučen u kostim Djeda Mraza brutalno pretučen, što se vidi na snimku koji se proširio društvenim mrežama.

Jedan od učesnika tuče je pripadnik Hrvatske vojske. Na snimku se vidi da na cesti leži mladić i pokušava ustati, ali drugi ga udara nogom u glavu, zbog čega ostaje nepomično ležati. Iz Ministarstva odbrane najoštrije su osudili incident, te od Vojne policije zatražili da sprovede istragu. "HRT" neslužbeno saznaje da je vojnik prije dvije godine već krivično i kazneno odgovarao za nanošenje tjelesnih povreda i prijetnje smrću. Iz vojske nije izbačen, nego je u međuvremenu napredovao i primio nagrade.

"Povrijđeni je primljen u bolnicu, obrađen, učinjena je dijagnostika, napravljen brzi trauma pregled. Pacijent je bio pri svijesti, s udarcima u glavu, s ogrebotinama, s udarcima po tijelu. Žalio se na bolove na području lica. Poslan je na odjel uho, grlo, nos gdje je utvrđeno puknuće lijevog bubnjića. To je teška tjelesna povreda, ona je sanirana po protokolu. Naručen je na dalje kontrole. Napravljen je RTG gdje nisu utvrđene svježe koštane traume. Takođe je napravljen i CT mozga koji nije pokazao znakove za hitno potrebnom hirurškom intervencijom. Potom je pušten na kućno liječenje", rekao je za "HRT" prim. Boris Hrečkovski, dr med / dežurni hirurg iz Opšte bolnice Dr Josip Benčević u Slavonskom Brodu.

Otac povrijeđenog mladića je u šoku

"To je trauma, za svakog roditelja i dijete. O tome se ne može pričati, to se proživi i onda vi s tim živite. To je teško doživjeti. Sad saosjećam sa svim roditeljima koji su tako nešto pretrpjeli. Ne mogu shvatiti da neko može na Badnjak... Nemam njegov kontakt niti ga želim. Ne želim ga osuđivati, imamo pravo, sudstvo, odradiće svoje. Ne mogu spavati kao roditelj. Teško mi je o tome... Žena plače, ja plačem", rekao Zlatko Ereiz za "HRT".

O incidentu u Slavonskom Brodu se ranije oglasila i policija

"Juče, 24. decembra oko 15.15 časova primljena je dojava o narušavanju javnog reda i mira (tuča više osoba) na ulici u Slavonskom Brodu, Ul. Šetalište braće Radić. Na mjesto događaja su odmah upućeni policijski službenici, koji su potvrdili istinitost dojave, te su zatekli 21-godišnjaka koji je pod uticajem alkohola od 1.82 promila, vrijeđao policijske službenike, zbog čega je uhapšen uz upotrebu sredstava prisile" kažu iz policije koja je protiv 21-godišnjaka podnijela optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Međutim, tu za njega nije kraj jer se obrada nad njim nastavlja zbog učestvovanja u tuči, a fokus kriminalističkog istraživanje je nad 24-godišnjakom za kojeg se sumnja da je 21-godišnjem "Djedu Mrazu" nanio teške povrede.

"U vezi teške tjelesne povrede 21-godišnjaka, policijski službenici su priveli 24-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nanošenje teške tjelesne povrede te nad njim traje kriminalističko istraživanje. Policijski službenici su operativni radom došli do saznanja i priveli više osoba starosti od 20, 23, 20 i 22 godine, nad kojima traje kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 'Učestvovanje u tuči'" kažu iz PU brodsko-posavske koja nastavlja utvrđivati činjenice i okolnosti tuče koja je uznemirila prolaznike, a potom i javnost nakon što je dospjela na društvene mreže.

MORH se odmah oglasio o incidentu

Reagujući na objavljenje informacije iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske (MORH) su u subotu najoštrije osudili svaku vrstu nasilnog ponašanja, te izrazili žaljenje zbog incidenta koji se dogodio u Slavonskom Brodu.

"Ministarstvo odbrane od načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH i Vojne policije očekuje preduzimanje svih zakonom propisanih mjera i radnji kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog nemilog događaja, te pokretanje kaznenog postupka ako se dokaže odgovornost pripadnika Oružanih snaga RH", rekli su iz MORH-a, prenosi "Jutarnji list".