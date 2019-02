Vozač Koridora Srbije braniće se sa slobode

NIŠ - Vozač Koridora Srbije D.S. (35), koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći kod naplatne stanice Doljevac u kojoj je poginula jedna osoba, braniće se tokom istrage sa slobode, jer je Osnovni sud odbio prijedlog Osnovnog javnog tužilaštva da mu se odredi pritvor.

Kao razlog navodi se to što je on uhapšen čitav dan poslije nesreće, pa je za to vrijeme mogao da utiče na svjedoke, zbog čega je pritvor suvišan, prenosi "Južne vesti".

U niškom Osnovnom javnom tužilaštvu smatrali su da bi D. S, koji je 31. januara bio za volanom "škode" koja je udarila u dva automobila na naplatnoj rampi Doljevac, mogao da utiče na iskaze dosadašnjeg direktora Koridora Zorana Babića i još jednog zaposlenog u tom javnom preduzeću, zbog čega su predložili pritvor.

Kako navode u Osnovnom sudu, sudija je odbacila prijedlog o pritvoru, jer je on imao čitav dan da razgovara sa svjedocima, a postoji još dokaza koji ukazuju na uzroke saobraćajne nesreće, pa pritvor nije potreban.

Saobraćajna nesreća dogodila se 31. januara ujutru na samoj naplatnoj rampi kada je poginula S. G. iz okoline Knjaževca, a još petoro ljudi povrijeđeno, a među njima i Babić.