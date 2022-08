Vozač kamiona rasipao đubrivo po auto-putu

Vozač kamiona (36) dobio je prekršajnu prijavu nakon što je na auto-putu A3 Bregana - Lipovac iz poluprikolice četiri kilometra rasipao stajsko đubrivo, saopšteno je iz Policijske uprave brodsko-posavska.

Naime, policiji je u srijedu oko 15.00 časova prijavljeno da se auto-putem kod Slobodnice širi nesnosni smrad i da je tome uzrok tamni trag na putu.

Utvrđeno je da je riječ o đubrivu koje je zbog nepravilnog osiguranja unutar poluprikolice počelo ispadati sa zadnje strane tovarnog prostora.

"Stajsko đubrivo je padalo većim dijelom po desnom, a manjim dijelom po lijevoj prometnoj traci i prometnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi, i to na dionici južne kolovozne trake od 212 do 216 km. A ispalo je i po prostoru parking odmarališta gdje se vozilo zaustavilo. Promet se na ovoj dionici autoceste odvijao lijevom trakom do ponoći", dodaju iz PU brodsko-posavske.