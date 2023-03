Vozačima Hitne pomoći stižu kazne zbog prolaska kroz crveno

Iznenadili su se ovih dana vozači Hitne pomoći u Srbiji kada su počele da im stižu kazne zbog prolaska kroz crveno svjetlo na semaforu. Nepisano je pravilo da bi njima trebalo da budu otvoreni svi putevi, a i svi semafori bez obzira na boju. Međutim, to ne znaju kamere i softver, pa osim što sada kazne plaćaju iz svog džepa, vozači sakupljaju i kaznene poene i vrlo lako mogu da ostanu i bez dozvole i bez posla.

Nekad i sekunde odlučuju o životu pacijenta. Dnevno ekipe Hitne pomoći imaju četrdesetak hitnih intervencija. Na licu mjesta su za pet do sedam minuta.

Zato je neophodna brža vožnja, pa i prolazak kroz crveno svjetlo. Ovih dana su vozačima Hitne pomoći počele da stižu kazne za ovaj prekršaj, iako su koristili rotaciona svjetla za hitne slučajeve, kaže Nenad Blažić, jedan od vozača.

"Ukoliko se nastavi sa pisanjem kazni, mi nećemo moći više da prolazimo na crvena svetla i samim tim to će produžavati dolazak ekipa do pacijenata", kaže Nenad Blažić, vozač Hitne pomoći u Mladenovcu, prenosi RTS.

Međutim, dešava se da vozače Hitne pomoći optužuju da prolaze kroz crveno i kada nema potrebe.

"Meni se desilo da dobijemo crveni poziv, da neko leži na ulici sa povredama, mi se slomimo da prođemo i dođemo, prođemo kroz crvena svetla, a tamo nema nikog, to sad treba da se opravda", kaže Darko Mihajlović, koordinator vozača u Zavodu za urgentnu medicinu.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja je jasan. Prolazak vozila Hitne pomoći na crveno svjetlo pod rotacijom je prekršaj, kažu u MUP-u. To se do sada u praksi rijetko kažnjavalo, kažu vozači. Ipak, zbog novog sistema praćenja prolaska na crveno, kazne su počele da se nižu.

"Mi sve više imamo raskrsnica sa automatskom detekcijom prekršaja, gde se prekršaji dokumentuju i moraju biti procesuirati. Postoje pravni mehanizmi kada bi vozač mogao da bude oslobođen prekršajne odgovornosti ukoliko se dokaže da je prekršaj učinio u krajnjoj nuždi", kaže pukovnik policije Vladan Nikolić, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a.

U posljednjih pet godina, vozila Hitne pomoći učestvovala su u 370 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo deset osoba, podaci su Agencije za bezbjednost saobraćaja. Isti propisi i ograničenja važe i za sanitete koji pacijente prevoze iz drugih gradova u Beograd.

"Moramo biti precizni, to je kršenje zakona, ali sa druge strane imamo potrebu za humanosti i spasavanje nekog života. Ono što moramo urediti u nekom narednom periodu, a to je da postoji mogućnost da se opravda takav prekršaj, ali da je on u skladu sa zakonom, neki kompromis mora da postoji", rekao je Milan Ilić, savjetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

"Stavite se vi u taj položaj da je neko vaš, da vozimo vašu majku i ne možemo da prođemo, a ona umire pozadi, kako biste se vi osećali, ili neko drugi", upitao je Mihajlović.

Sistemski bi to trebalo da se uredi, smatraju vozači, jer odlazak na sud plaćaju i novcem i slobodnim vremenom. Kazne koje su stizale posljednjih dana plaćali su sami vozači.

"Mi vozači iz unutrašnjosti smo na minimalnoj ceni rada i to će dodatno opteretiti naš budžet, moraćemo za kazne za prolazak na crveno da izdvojimo skoro dvomesečnu platu", kaže Blažić.

Ovaj propis trebalo bi da smanji zloupotrebu korišćenja rotacionih svjetala. Osim novčane kazne, vozači mogu da dobiju i kaznene bodove, pa nekoliko prolazaka kroz crveno može da znači i gubitak dozvole i posla.