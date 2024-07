Vozio drogiran i bez vozačke: Prijeti mu kazna do 10.600 maraka

​ĐAKOVO - U Đakovu je juče oko 10.55 sati policija zaustavila 27-godišnjaka koji je upravljao automobilom njemačkih registracija prije nego je uopšte položio vozački ispit.

Preliminarnim testiranjem utvrđeno je da je pozitivan na nekoliko vrsta droge, nakon čega je određeno da se podvrgne ljekarskom pregledu odnosno uzimanju krvi i urina, što je odbio, javlja PU osječko-baranjska.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 5.300 evra ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.

Takođe su juče na području PU osječko-baranjske evidentirana tri vozača (jedan osobnog automobila, jedan traktora i jedan bicikla) koji su bili pod utjecajem alkohola, prenosi "Index".

