Vraćen krst ukraden sa spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu

BEOGRAD - Vraćen je krst koji je ranije u subotu ukraden sa spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu, javio je "Sputnjik".

Mediji su ranije prenijeli da se incident dogodio oko 16.00 časova, a očevici pretpostavljaju da je u pitanju bio migrant, ali za to nema zvanične potvrde.

Povezana vijest:

Oskrnavljen spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu

Djevojka koja se zatekla na mjestu događaja rekla je da je muškarac prvo kružio oko spomenika, a potom je krenuo da čupa dio krsta.

"Videli smo da nešto pokušava da slomi. Bilo je ljudi okolo, on je otkinuo deo krsta. Odmah je neko viknuo: `Šta radiš to?`, a on je krenuo da govori: `Aj em sori`. Tada su dvojica momaka krenula ka njemu i on je počeo da beži", rekla je djevojka.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdili su da se intenzivno traga za počiniocem.