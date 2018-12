"Vreme je da Brisel Prištini ponudi štap umesto šargarepe"

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je odluka Prištine o formiranju vojske u suprotnosti sa mandatom koji ima KFOR, i istakao da od KFOR-a "očekuje da razoruža tu ilegalnu formaciju".

"Posao KFOR-a je da u skladu sa Rezolucijom 12 44 ne dozvoli formiranje bilo kakave naoružane formacije. Da li možete da zamislite da se pojavi neka paravojna formacija na prostoru severa Kosova i Metohije? Kakva bi bila reakcija KFOR-a? Koliko bi im minuta trebalo tada da kažu da bilo kakava naoružana formacija nije u skladu sa Rezolucijom 12 44? Zašto to ne urade i sada? Šta ih to sprečava da to urade i sada", rekao je Vulin.

Na pitanje kakvi su kontakti Vojske Srbije sa KFOR-om u posljednja dva dana, ministar odbrane istakao je da postoji redovna komunikacija sa KFOR-om.

"Nije to zato što smatramo da je KFOR bezgrešan i da je nepristrasan. Kao što vidite nije i nažalost više puta nas je razočarao i ne samo nas već i Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Mi moramo u skladu sa Rezolucijom 1244 i Vojnotehničkim sporazumom da sarađujemo sa KFOR-om i to radimo. Dakle, imamo neprekidnu komunikaciju, imaćemo mešovite patrole, a načelnik Generalštaba video se sa novim komandantom KFOR-a, 14. decembra u Nišu", istakao je ministar Vulin i naglasio da će Srbija raditi sve što može da uradi da bi se sačuvali mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, bez obzira na to što je povjerenje Srbije često izigrano.

Danas se očekuje i odgovor Prištine na ponudu Brisela kada je riječ o uvedenim taksama.

"Naš vrhunski interes je mir, stabilnost i ekonomski napredak regiona. Strategija EU prema Prištini do sada je bila strategija šargarepe. Vreme je da Brisel umesto šargarepe ponudi štap a to znači da ako kažu da Priština ne ukine takse onda neće biti Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ako se ne formira Zajednica srpskih opština neće biti vizne liberalizacije. Dok god se to ne desi ne može se očekivati napredak", rekao je Vulin.