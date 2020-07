Vrnjačka Banja proglasila vanrednu situaciju

VRNJAČKA BANJA - U cilju preventivne zaštite stanovništva i gostiju Vrnjačke Banje, a zbog pogoršane epidemiološke situacije u okruženju prouzrokovane širenjem korona virusa, lokalna samouprava danas proglasila vanrednu situaciju na teritoriji cijele opštine Vrnjačka Banja.

Ova odluka, pored ostalog, podrazumeva zabranu okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet osoba ako nije moguće obezbijediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mjere lične zaštite.

Za vreme boravka na javnim mjestima, između okupljenih mora postojati distanca od jednog i po metra, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum četiri kvadratna metra.

U svim zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitnih maski uz poštovanje distance od najmanje dva metra između lica.

Ograničava se rad svih trgovinskih objekata do 23 sata, kao i svih ugostiteljskih objekata računajući i objekte brze hrane do 23, a izvođenje muzičkog programa do 22 sata.

Ugostiteljski objekati dužni su da prilagode svoj rad tako da za jednim stolom ne mogu sjedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloljetna djeca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak o dva metra između stolova.

U javnim parkovima, dječjim i sportskim igralištima i tokom vježbanja na otvorenom prostoru, dozvoljeno je okupljanje najviše pet osoba uz primjenu svih propisanih mjera lične zaštite.

S druge strane, i u vrijeme vanredne situacije odobren je rad otvorenih bazena uz obavezu da ležaljke treba da budu postavljene na udaljenosti od najmanje dva metra od susjednog suncobrana.

Mina Stanojević iz Turističke organizacije Vrnjačka Banja rekla je za Tanjug da je bezbjednost mještana i gostiju najvažnija.

"Upravo iz tog razloga, naši hotelijeri, ugostitelji i vlasnici otvorenih bazena u Vrnjačkoj Banji su se potrudili da mere bezbednosti budu na najvišem nivou. Recimo, na samom ulasku na bazen posetiocima se prvo meri temperatura, zatim dezinfekcija ruku i nogu. Razmak izmedu ležaljki, odnosno prostora koji zauzima jedna osoba ili dve osobe koje zajedno borave na kupalištu mora biti minimum dva metra. Tako je i u restoranima i kaficima", izjavila je Stanojević.