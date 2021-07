Vrućina topi beogradski asfalt pod prstima

U Srbiji je danas sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom do 38 stepeni Celzijusa, a subjektivni osjećaj je da je znatno toplije.

Po društvenim mrežama se dijeli snimak gdje se vidi da je toliko toplo da se asfalt u Beogradu deformiše.

"Zeleni Venac, toliko je vruće da se na ovom mjestu i asfalt deformiše pod prstima", stoji u opisu snimka, prenio je Kurir.rs.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u Srbiji od danas do četvrtka biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Samo u četvrtak na sjeveru zemlje biće promenljivo oblačno sa temperaturom od 32 do 34 stepena, objavljeno je na sajtu RHMZ. U Beogradu će danas i sutra biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 36 do 38 stepeni.