Vučević: Do 14 časova biće potpuno raspoređene formacije vojske

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije, Miloš Vučević je rekao da je suština da Vojska Srbije ostane u stepenu najviše borbene gotovosti, ali da očekuje da se ovo pitanje riješi politički, a ne ratom.

Vučević je izjavio danas da Vojska Srbije (VS) do petka ostaje u najvišem stepenu borbene gotovosti, a da će danas do 14.00 časova biti potpuno raspoređene formacije vojske duž administrativne linije.

Dodao je da je Načelnik generalštaba VS general Milan Mojsilović u stalnim razgovorima sa KFOR-om čiji je zadatak da, kako je rekao Vučević, obezbijedi mir i bezbjednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, prenosi "b92".