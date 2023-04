Vučević: Laž je da šaljemo oružje Ukrajini

BEOGRAD - U povjerljivim dokumentima Pentagona koji su procurili tvrdi se da je Srbija pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala, prenose Rojters i Gardijan, dok srpski ministar odbrane Miloš Vučević za Sputnjik oštro demantuje ove navode.

"Po ko zna koji put je objavljena laž da Srbija prodaje oružje Ukrajini. Nekome je očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je uvuče u konflikt u kojem nećemo da učestvujemo", odgovorio je ministar odbrane Srbije Miloš Vučević na navode Rojtersa, prenosi euronews.rs.

"Više od deset puta smo demantovali te neistine i evo, učinićemo to opet. Srbija nije prodavala, niti će, oružje ukrajinskoj niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta".

Ministar kaže da Srbija, naravno, prodaje oružje trećim stranama koje su daleko od sukoba i nemaju nikakve veze sa njom.

"Uvek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i uzuse poslovanja. Ponavljam, Srbija nije slala oružje Ukrajini i sve što je objavljeno na tu temu su neistinite spekulacije", rekao je Vučević.

Dokument, rezime odgovora evropskih vlada na zahtjeve Ukrajine za vojnu obuku i oružanu pomoć, navodno je među desetinama povjerljivih dokumenata objavljenih na internetu posljednjih nedjelja.

Pod naslovom "Evropa: Odgovor na tekući sukob Rusije i Ukrajine", dokument u obliku grafikona navodi "procjenjene stavove" 38 evropskih vlada kao odgovor na ukrajinske zahteve za vojnom pomoći.

Navodni grafikon pokazuje da je Srbija odbila da pruži obuku ukrajinskim snagama, ali se obavezala da će poslati pomoć u vidu oružja ili ju je već isporučila. Takođe se navodi "da Srbija ima i političku volju i vojnu sposobnost da u budućnosti obezbedi oružje Ukrajini".

Navodni dokument nosi oznaku Tajno i NOFORN, čime se zabranjuje distribucija stranim obavještajnim službama i vojsci, a datiran je na 2. mart i nosi pečat Kancelarije združenih načelnika štabova.