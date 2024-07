Vučević: Priština svaki dan potvrđuje da je pretnja miru

​BEOGRAD - Miloš Vučević, premijer Srbije, izjavio je da je Srbija stub stabilnosti na zapadnom Balkanu i da svaku optužbu o drugačijim namjerama Beograda treba apriori odbaciti kao lažnu vijest, posebno kada takve tvrdnje dolaze od predstavnika privremenih prištinskih institucija.

On je tako reagovao na autorski tekst Aljbina Kurtija, premijera privremenih prištinskih institucija, za "New York Times" u kojem je iznio tvrdnju da bi otvaranje novog fronta na Balkanu odgovaralo Rusiji i Srbiji i da bi to omogućilo Srbiji da pokuša da, kako navodi, "osvoji teritoriju agresijom", prenio je Euronews.

Vučević ističe da Priština svojom šovinističkom ideologijom i jednostranim potezima usmjerenim protiv srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji svakodnevno potvrđuju da su oni sami jedina prijetnja regionalnom miru.

"Tekst Aljbina Kurtija u 'New York Timesu' je katalog neistina i pokušaj traženja alibija za anticivilizacijsko i nečovečno postupanje prema Srbima na Kosovu i Metohiji, a iz samog tona tekst izbija ogoljen i patološki prezir prema svemu srpskom, čime Kurti zapravo otkriva svoju ideološku matricu, koja se ne može opisati drugačije nego kao politika mržnje", rekao je Vučević.

