Vučević: SNS podržava ideju Dodika o dvojnom državljanstvu

BEOGRAD, BANjALUKA - Vladajuća Srpska napredna stranka podržava ideju srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da vlast u Beogradu omogući automatsko državljanstvo Srbije za sve građane Srpske.

Istakao je ovo za “Glas Srpske” potpredsjednik Glavnog odbora SNS-a i aktuelni gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, navodeći kako se radi o dobroj ideji. Kako je rekao, on lično je za takvu izmjenu postojećeg zakona, navodeći kako vjeruje da će se o tome pozitivno izjasniti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić.

"Nema apsolutno nijednog razloga da se takvo nešto zakonski ne uredi na taj način. I to ne samo za Srbe iz Srpske, već i za ostale naše sunarodnike iz drugih država. Hrvatska je već uradila nešto slično, ali i Mađarska koja je to pravo dalo svim Mađarima koji su rođeni na teritoriji nekadašnje Austrougarske. Zašto onda i Srbija ne bi razmotrila Dodikov predlog i ponudila državljanstvo svim svojim sunarodnicima ma gde oni živeli. A Srbi iz Srpske su sigurno visoko na toj listi. To bi samo dodatno unapredilo odnose Republike Srpske i Srbije i ovo je nešto o čemu će se uskoro sigurno razgovarati na najvišem nivou", kaže Vučević.

Prema njegovim riječima, građani Srpske, u odnosu na neki raniji period, već sada mnogo lakše dolaze do srpskog državljanstva i pasoša, jer su vlasti pojednostavile proceduru dobijanja ovog ličnog dokumenta. Ubijeđen je i da se na ovaj način niko ne ugrožava, a pogotovo ne Bošnjaci iz BiH.

"Ovo je dobro za čitav region. Ne znam zašto, ali kad god sarađuju Srbi iz Srbije i Srpske, to nekima predstavlja problem. Uvek se nađe neko ko se navodno oseća ugroženim, pa se mi onda kao nešto moramo pravdati. Ali taj strah koji dolazi od strane bošnjačkih političara je, prema mom mišljenju, emotivan, ne i racionalan, zato što Srbija stalno podvlači da ona priznaje BiH i da je za poštovanje Dejtonskog sporazuma. Srbija samo želi pomoći Srbima u Srpskoj, a što već radimo izgradnjom obdaništa, škola, fabrika i bolnica. Pomagali smo i određene opštine u FBiH. Mi stvarno želimo da imamo dobre odnose sa Bošnjacima i oni stvarno nemaju razloga da se plaše bilo čega, pa ni jedne ovakve eventualne odluke srpskih vlasti", poručio je Vučević.

Na kraju je dodao i da s ponosom može reći kako odnosi Srbije i Srpske, odnosno saradnja koju su uspostavili Vučić i Dodik, svake godine idu uzlaznom putanjom. Podsjećanja radi, Dodik je ovu ideju iznio krajem prošle sedmice, a da bi ona bila realizovana, potreban je samo jedan potez vlasti u Srbiji - da izmijene član zakona prema kojem je za dobijanje državljanstva i pasoša Srbije neophodno imati prijavljeno mjesto prebivališta u toj zemlji.

Nije zakulisna igra

Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Dragan Kalinić izjavio je da ne iznenađuje što je najnovija izjava Milorada Dodika o dvojnom državljanstvu naišla na odobravanje, ali i osporavanje kod sarajevskih političkih krugova. Kako je rekao, povećanje broja dvojnih državljana u BiH ni na kakav način ne ugrožava ustavna prava druga dva konstitutivna naroda, niti je to neka zakulisna igra kojom se ugrožava dejtonska BiH.

(Glas Srpske)