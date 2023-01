Vučević o ranjavanju Delevića: To je bio pokušaj ubistva

Ministar odbrane Miloš Vučević objavio je danas da je obišao na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu Miljana Delevića, koji je ranjen kada je na vozilo u kojem se nalazio, pucala specijalna tzv. kosovska policija i poručio da je za njega, bez dileme, riječ o pokušaju ubistva.

"Nikakvo tu nije bilo zaustavljanje, govorim o dvojici Srba, niti njihovo opiranje, nego pokušaj likvidacije. Pogledajte broj metaka koji je ispaljen, pogledajte njihovu akciju gdje su htjeli da ih satjeraju, da ih sabiju između betonskih blokova i vozila ROSU policije", naveo je Vučević na društvenim mrežama.

On je upitao šta radi ROSU na sjeveru KiM-a, s obzirom na Briselski sporazum i sve one garancije koje je Beograd dobio od međunarodne zajednice.

"Ali niko ne pušta suzu za Srbima i to je nešto na šta, nažalost, moramo da sviknemo. Nije emotivno lako prihvatiti, ali je nažalost naša politička realnost. Niko ne žali ni za Stefanom, ni za Milošem. Niko ne žali ni za momcima koji su jedva spasili glavu juče. To je surova politička realnost koja nas okružuje. Ne danas, ne od juče, već dugo godina", ocijenio je on.

Vučević je zahvalio ljudima iz bolnice u Kraljevu koji su prvi pružili zdravstvenu pomoć ranjenom Delaviću i VMA i poručio da vjeruje da će se on dobro oporaviti, da će što prije biti među svojima.

"Nadam se da će moći mirno da nastavi da živi na KiM-u. Za mene nema dileme, to je bio pokušaj ubistva. Nastavlja se teror nad Srbima na Kosmetu. Naravno, oni poslije izmišljaju da postoje brojne krivične prijave, kriminalizuju svakoga ko je Srbin, posebno na sjeveru Kosova i Metohije. Oprobana matrica, scenario koji je odavno napisan, nešto što možete stvarno da vidite", naveo je Vučević.

Vučević je u odvojenoj objavi na društvenoj mreži naglasio da je najvažnije da je jedan ljudski život spasen i produžen na, kako je rekao, "ponos svih nas, na ponos Ministarstva odbrane, rekao bih cijele države Srbije".

Direktor kancelarije za KiM Petar Petković saopštio je u ponedjeljak da su pripadnici tzv. specijalne kosovske policije pucali na vozilo u kojem su se nalazila dva Srbina, i da je tom prilikom ranjen Miljan D, a da je njegov suvozač Dušan S. prošao bez povreda, dok je čitav automobil izrešetan.

Incident se, kako je naveo, dogodio kod nelegalnog punkta na Bistričkom mostu na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić.