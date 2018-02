Vučić: 2025. nije sveto pismo, ali želimo u EU do tog datuma

BEOGRAD - Presjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da bi Srbija, iako 2025. nije sveto pismo, voljela da svoj posao završi i da do tog datuma bude dio EU.

On je na konferenciji za novinare rekao da je sa njemačkim vicekancelarom i šefom diplomatije Zigmarom Gabrijelom razgovarao o obavezama koje Srbija ima na putu ka EU, za šta ima podršku Njemačke.

Tanjug

Ukazao je, na zajedničkoj konferenciji za štampu, da se radi o tri oblasti:

"Prva je očuvanje mira i regionalne stabilnosti. Druga, rešavanje problema sa Prištinom ili, kako bi Nemci rekli, odnosi sa Kosovom. Treće se odnosi na poglavlja 23 i 24, odnosno vladavinu prava, funkcionisanje pravosuđa, slobodu izražavanja", objasnio je Vučić.

"Nema straha kada je riječ o trećoj tački"

"Kada je riječ o prvoj tački, i do sada smo sve činili i činićemo i u budućnosti sve na očuvanju stabilnosti i mira. Međutim znamo da je veoma težak zadatak pred nama u rešavanju problema i pronalaženju solucije sa Prištinom", objasnio je Vučić.

Vučić je pohvalio, na početku svog obraćanja, Njemačku i vicekancelara, rekavši da je on veoma angažovan i čovjek koji možda najbolje razumije prilike na Balkanu, u cijelom regionu, i prijatelj regiona i naše zemlje.

"On je često u našoj zemlji. Imamo uvek otvorene i iskrene razgovore, jer Nemačka koju predstavlja je pouzdan partner, i mi najviše očekujemo do Nemačke. Nemačka ima neretko i vrlo čvrst, tvrd i težak stav po nas, ali je svakako poudzan i siguran partner Srbije na njenom evropskom putu", naglasio je on.

Ekonomska saradnja

Vučić je prenio da je sa Gabrijelom razgovarao o ekonomskoj saradnji, podsjećajući da su Srbija i Njemačka prošle godine ostvarile trgovinsku razmjenu u visini od 4,4 milijardi evra, čime je Nemačka postala najznačajniji trgovinski partner Srbije.

Rekao je i da su postignuti rekordni rezultati po pitanju uvoza i izvoza, a dodao da je izvoz iz Srbije dostigao nivo od 1,9 milijardi evra.

Takođe je ukazao da njemačke firme u Srbiji, za koje je rekao da su uvijek sigurne, čiste kao apoteka u svakom smislu te riječi, zapošljavaju 37. 000 građana Srbije.

Vučić je kazao da želi više njemačkih investicija u zemlji, a da ekonomski i reformski rezultati pružaju bolje uslove za još veći dolazak njemačkih ulagača.

Navodeći ekonomske uspjehe Srbije, ako što je smanjenje javnog duga na nivo od 56,7 odsto BDP-a, Vučić je kazao da je Gabrijel odličan poznavalac ekonomije i perfektno razumije sve ekonomske interese.

"Želimo još tešnje odnose, kako bi slali signale da još veći broj investitora iz Njemačke dođe u Srbiju", naglasio je on.

Njemačka podrška Srbiji

Vučić je rekao da je važno što Njemačka pruža podršku Srbiji na njenom evropskom putu, i da to pokazuje zašto i koliko je Njemačka važna za Uniju, ali i Zapadni Balkan i Srbiju, za svaku zemlju u ovom dijelu Evrope.

"Nadamo se većoj posvećenosti", dodao je on ističući da je Gabrijel jedan od ljudi koji je spreman ne samo da čuje, već i sasluša srpsku stranu, što za nas nije čest slučaj.