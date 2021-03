Vučić: Ako Srbi ne pristaju, Priština pravi račun bez krčmara

BEOGRAD – Srbija je spremna na dijalog i kompromis, a ako oni u Prištini nisu spremni na to i misle da će neka batina da im stvori državu i da će Srbi na to da pristanu - prave račun bez krčmara, poručio je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, poslije razgovora sa izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, a u vezi sa izjavama iz Prištine, rekao da se svakog dana slušaju uvijek iste priče.

"Trudim se da na njih nikada ne odgovaram, ne zato što smo uplašeni da kažemo što mislimo, ili u strahu od EU ili nekog drugog. Računam da su odgovorni i ozbiljni ljudi gospodari neizgovorene reči i sluge izgovorene. Zato se trudite da na sve uvrede civilizovano odgovarate, a tako i neutemeljene planove. Slušao sam sve izjave. Ne mogu da se nasmejem, jer je suviše ozbiljan tema", rekao je on.

Istakao je da, ako neko misli da je moguće da će neko da uzme čekić i udari Srbiju u glavu i kaže "morate da priznate nezavisno Kosovo" - to se neće dogoditi.

"Postoje velika očekivanja od Prištine od nove američke administracije. Albanci misle da mogu da ne naprave niti jedan kompromis, da će Srbi da im daju sve što žele, jer to moraju pod pritiskom. To se neće dogoditi", naglasio je on.

Istovremeno Vučić je konstatovao da je Lajčak u večerašnjem obraćanju "slučajno" rekao Kosovo i Srbija, jer je trebalo je da kaže Beogard i Priština.

"Ali, dobro na to smo u EU već naviknuti, oni najvećim delom govore Kosovo i Srbija, iako se radi de fakto o Beogradu i Prištini. Mi ćemo da nastavimo da razgvoavramo i spremni smo na kompromise. Niti biramo njihovo rukovodstvo, niti politiku, važno je da rešavamo naše odnose, da oni budu dobri, da svi živimo dobro i jedni sa drugima i jedni pored drugih. Ako oni neće šta ćemo", konstatovao je Vučić.

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je danas, poslije razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je došao da poruči da države članice EU nemaju interes da održavaju status kvo i da su spremni da dovedu proces dijaloga Beogada i Prištine do uspješnog okončanja i to onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne.

"Države članice EU očkuju da se dijalog Beograda i Prištine o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i svim otvorenim pitanjima nastavi konstruktivno i u dobroj veri", rekao je Lajčak.

Istakao je da, takođe, članice EU očekuju da dvije strane implementiraju sve što je dogovoreno u okviru procesa dijaloga u posljednjih 10 godina.

Kazao je da je to njegova treća posjeta Beogradud u tom kapacitetu, kao i da je posljednji put bio prije pet mjeseci.

"Želio bih da dolazim češće, ali to nije bilo moguće zbog pandemije. Počeo sam posjetu u Prištini u ponedeljak, htio sam što prije da dođem nakon izbora kako bih razgovarao o dijalogu i značaju njegovog nastavka nakon što institucije budu formirane. I da upoznam sagovornike sa detaljima procesa i da ih upoznam sa progresom koji smo napravili od kada je dijalog nastavljen u julu prošle godine", kao je Lajčak.

Istakao je da je dijalog ključan za obje strane kako bi napredovale na svom evropskom putu, dok status kvo nije održiv ni za jednu stranu.

"Srbija je već značajno napredovala na putu evropskih integracija i dijalog je ključ za dalji napredak prema članstvu u EU", kazao je Lajčak.

Dodao je da je imao konstruktivne sastanke u Prištini sa Aljbinom Kurtijem, Vljosom Osmani i Avdulahom Hotijem i sa liderima političkih stranaka.

Lačak kaže da je svim poslao istu poruku, kao i u Beogradu.

Naglasio je da EU ima istoriju dobre i bliske saradnje sa SAD i da se vraća toj bliskoj saradnji.