Vučić: Ako Srbija mora da prizna Kosovo, onda hvala i doviđenja

DAVOS - Ako neko misli da je ideja procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine samo da Srbija mora da prizna Kosovo i to je to, onda - hvala, doviđenja, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je to rekao na pitanje novinara da li postoji mogućnost da se organizuje međunarodna konferencija na kojoj bi se pitanje KiM riješilo, umjesto "mrcvarenja" u Briselu, koje traje već godinama.

Predsjednik Srbije načelno ne odbacuje ni tu mogućnost, mada se, kako kaže, plaši da bi eventualna konferencija „prošla bez dogovora“.

Vučić je, naime, objasnio da o kakvom god formatu da je riječ — „neko mora da pokaže dobru volju, da razumije da je kompromis ne samo da očekujete u kojoj ćete formi dobiti sve", kao što to, primjetio je, Tači očekuje, već "moraju da postoje ustupci sa obje strane".

"Ako ste u stanju da to uradite, spremni smo da razgovaramo. Ako vi kažete 'Srbija mora da prizna Kosovo i to je to', onda, hvala, doviđenja", poručio je Vučić.

Na pitanje da li je Priština spremna na kompromise, odgovorio je da nije u stanju da govori u njihovo ime.

"Biće oni po hodnicima, vidim da imaju dovoljno slobodnog vremena, pa ih pitajte", kazao je Vučić novinarima.

Na pitanja o razgovoru sa Tačijem, Vučić je rekao da je sa predsjednikom privremenih institucija u Prištini govorio o nastavku dijaloga i problemima koji su na putu normalizaciji odnosa.

"Imali smo sastanke sa Albancima koji su ovde predstavljeni u skladu sa onim kako je dogovoreno — dakle Kosovo zvezdica Rezolucija 1244", rekao je srpski predsjednik. Kako je rekao, sa Tačijem je razgovarao o nastavku dijaloga, nastavku rješavanja problema, ali i da ne razumije zašto su u rješavanju ubistva prihvatili samo razmjenu informacija, a ne učešće Srbije u dijalogu (valjda je mislio istrazi) ali i da se mi nadamo da će pronaći ubice Olivera Ivanovića.

Predsjednik Srbije je naveo da je važno da nastavimo da razgovaramo i da razmišljamo o budućnosti i srpskog i albanskog naroda.

Na konstataciju da će učestvovati na više skupova na kojima se "zapravo govori i o Srbiji i Kosovu" i na pitanje da li to treba da nas raduje ili zabrine, predsjednik Srbije je rekao da se ovdje ne govori o Srbiji i Kosovu, već o Beogradu i Prištini, a da Tači govori o Srbiji i Kosovu, dok neki ne govore uopšte o Srbiji i Kosovu.

"Da, govori se o našim odnosima i nije laka godina pred nama, u svakom slučaju. Pošto ne mogu da komentarišem gluposti koje pojedini ljudi na srpskoj političkoj sceni izgovaraju — mi moramo da odlučimo šta je to što možemo, šta je to što želimo, hoćemo u budućnosti, i da imamo realan i ozbiljan pristup da izgubimo najmanje što moramo, a da dobijemo najviše što možemo", rekao je Vučić.

"I jedni i drugi moramo da budemo pomalo ljuti"

On je naveo da je bezbroj puta rekao da situacija u kojoj se mi i Priština dogovaramo mora da bude takva da i jedni i drugi mora da budemo pomalo ljuti i nezadovoljni.

"Ako neko misli da neko može da dobije sve, a da drugi ne dobije ništa — mislim da je to pogrešan put i da neće dovesti nikada ni do kakvog rešenja", dodao je Vučić.

A istovremeno, ukazao je, ako neko misli da bi trebalo da „zabija glavu u pijesak" i da kažemo da nam nije potrebno 2,6 milijardi investicija, kao što smo ih imali 2017. godine, taj mora da razumije da plate i penzije koje se isplaćuju i uvećavaju počivaju na većoj ekonomskoj snazi Srbije.

"Ako neko misli da treba ekonomski zemlju da uništimo, kao i njen međunarodni ugled, i da kažemo 'baš nas briga za sve što se dešava oko nas', onda to kažite građanima Srbije, kojima treba da kažete da oni ne treba da žive — ili da žive pristojno kao što živi sav pristojan i normalan svijet", naglasio je predsjednik Srbije.

Ocijenio je da je potrebno naći balans između potreba današnjice i želja u budućnosti I određenih istorijskih prava i istorijskih obaveza.

