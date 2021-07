Vučić: Ako u Srbiji kažete nešto za Srpsku, onda ste zločinac i nacista

BRISEL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ocjene da su poruke predsjednika Pokreta socijalista i ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina slične fašističkim porukama, nisu napadi na Vulina, već na Srbiju i na njega.

Vučić je u Briselu za TV Pink, kazao da ti koji su Vulinove poruke na taj način klasifikovali koriste svaku priliku da u Srbiji pronađu krivca.

"Iako je govorio na stranačkom skupu, iako je rekao da to nije moj stav, iako sam ja rekao da to nije moj stav, svakog puta kažu to je Vučić i to je Srbija jer moraju da pronađu krivca u Srbiji za sve. Ne daju nekome da ima pravo ni da razmišlja", kazao je Vučić.

Prema njegovim riječima, kada oni kažu da je Kosovo nezavisno u BiH, onda oni imaju pravo, ali ako kažete u Srbiji nešto za Republiku Srpsku, onda ste zločinac i nacista.

"To je tako i mi to moramo da razumemo. Zato mi moramo da budemo obazrivi, racionalni, pažljiviji, da čuvamo svoje i da na jasan i nedvosmislen način govorimo šta je naša politika", kazao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše i to što je i ministarka spoljnih poslova BiH tražila da se ogradi od Vulinovih izjava, kao i da je reagovao i Pokret slobodnih građana i mnogi drugi koji su rekli da te poruke podsjećaju na poruke fašizma, Vučić kaže da je interesantno kako lako od Srba prave fašiste.

"Nisam saglasan sa tim porukama, samo što mi nije jasno kako tako lako od Srba prave fašiste, a od svih drugih i od ovih koji danas govore o genocidima koje je izvršila Srbija, prave prijatelje", kazao je.

Ukazao je na to da su podržavali premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i zalagali se za njega.

"Pričali su kako je to spasilac za Kosovo, za Srbiju, spasilac za sve, ti isti koji danas pričaju o srpsk