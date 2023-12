Vučić: Ako uslov Brisela bude Kosovo u UN, onda nam zatvaraju vrata u EU

DUBAI - Predsjednik Srbije Alekandar Vučić rekao je da bi Evropska komisija de fakto zatvorila vrata za Srbiju ukoliko bi u pregovaračko poglavlje uvrstila članstvo Kosova u UN.

Vučić je rekao da bi usvajanje prijedloga Savjeta EU da Evropska komisija u poglavlje 35, koje se odnosi na dijalog Beograda i Prištine, uvrsti i Ohridski sporazum, značilo da ne ne žele Srbiju u EU.

"Ne verujem da je to moguće i mislim da takvu odluku neće doneti. Ne mislim da je moguće da to bude u celini deo pregovaračkog poglavlja. Postoje stvari za koje smo rekli šta je to što hoćemo da implemetiramo, a šta je to što je nemoguće", rekao je Vučić večeras za RTS.

Što se tiče mišljenja Savjeta EU da je Srbija spremna da otvori više poglavlja odjednom, Vučić je rekao da je Srbija spremna ne samo da otvori, nego i u kratkom periodu i zatvori ta poglavlja.

"Ali, oni su naveli da to zavisi od razgovora sa Prištinom", rekao je Vučić.

On je naveo da je za Srbiju važno da bude na evropskom putu i pošalje važne poruke po tom pitanju, ali i da zemlja dobro radi i ekonomija i energetika, ali da sve to zavisi od političkih kriterijuma, a to je uvijek Kosovo i Metohija.

U nacrtu zaključaka o Srbiji i politici proširenja Savjeta EU, u koji je RTS imao uvid, navodi se da će napredak Srbije u oblasti vladavine prava i normalizacija odnosa sa Prištinom odrediti dalji tempo pregovora o članstvu u EU.

Prema ovom dokumentu, koji bi trebalo da usvoje ministri evropskih poslova, a zatim i lideri EU na samitu 14. i 15. decembra u Briselu, Savjet EU traži od Evropske komisije da formalno uvrsti obaveze iz Ohridskog sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine u pregovore sa Srbijom o članstvu u EU.

EU očekuje od Srbije da pojača napore u reformi pravosuđa, slobodi medija i usklađivanja sa spoljnom politikom EU, uključujući i sankcije prema Rusiji i Bjelorusiji, te da u potpunosti primijeni sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom i učini više u procesuiranju odgovornih za napade u Banjskoj.

