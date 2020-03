Vučić: Albanci nas u Vašingtonu "miniraju" filmom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Metjuom Palmerom, zamenikom pomoćnika državnog sekretara #USA i specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan. . . . President of the Republic of Serbia Aleksandar Vučić met with Matthew Palmer, US Deputy Assistant Secretary of State and Special Representative for the Western Balkans.

