Vučić: Albanci ne znaju šta žele, Srbi, po prvi put - znaju

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Beograd i Priština "jedno more" udaljeni od prevazilaženja zastoja u dijalogu, a sam nastavak zavisi najviše od Prištine i pritiska Amerikanaca.

On je u emisiji "Bez ustručavanja" na Jutjub kanalu "Bez Cenzure" rekao da je uprkos tome, kompromis Srbiji bitan zbog stabilnosti, ali do kompromisa u vidu razgraničenja koje je bilo "ideja koja je mogla da dovede do rešenja", po svemu sudeći, neće biti jer to ne žele ni Nijemci, ni Albanci, prenosi kossev.info.

Vučić je naveo da, dok drugi ne znaju šta žele, Srbija ta koja "po prvi put zna šta želi", iako on s prijedlozima rješenja nije izlazio ni pred Skupštinu, ni pred narod jer je "svaki kompromisni prijedlog odbijen".

O nedavnoj posjeti njemačkih parlamentaraca Beogradu i Prištini, Vučić je rekao da se radi o "veoma uticajnim" ljudima, ali i razjasnio da njihove poruke o tome da su protiv razgraničenja, zapravo znače da su za to da Kosovo bude "u cjelini nezavisno", što je nešto što "ljudi u Srbiji treba da znaju".

"Kada kažete za nekoga da su protiv ideje razgraničenja, dodajte iza toga, P. S. - oni su za to da Kosovo u celini bude nezavisno", pojasnio je Vučić.

On je odgovorio i na poruku međunarodnih predstavnika da su protiv promjene granica.

"Nema problema, Kosovo je Srbija, tako piše u našem Ustavu", poručio je Vučić.

Za razgraničenje je kazao i da je "ideja koja je mogla da dovede do rešenja", ali da od toga "očigledno nema ništa, neće Nijemci, neće Albanci".

Na pitanje šta je nuđeno, Vučić je rekao da "nije nuđeno ništa".

"Razgovarali smo o tome zato što imate situaciju na Kosovu u kojoj Španci i Italijani imaju različite granice, Kinezi i Amerikanci različite granice, Rusi i Nemci različite granice - pa hajde da probamo da napravimo kompromis“, objasnio je srpski predsjednik.

Na pitanje ko ga je ovlastio da nudi takav kompromis,Vučić je uzvratio pitanjem novinaru: "A kakav kompromis biste vi nudili?".

„Nikada nisam istupio iz svog mandata, jer bilo šta da sam predložio, a nemam šta da predložim ljudima, kad razgovarate morate da razgovarate o svemu, a da sam nešto predložio, išao bih prvo pred Narodnu skupštinu, zatim pred građane Srbije s predlogom“, kazao je Vučić.

Na konstataciju novinara da je na samom početku razgovora predsjednik ipak rekao da je "njegov predlog odbijen“, Vučić je dodao da je "svaki kompromisni predlog odbijen“.

Na opasku novinara da Srbija treba da pokaže jedinstvo i zna gdje su joj crvene linije u vezi s Kosovom, predsjednik je rekao da Srbija "zna šta hoće“.

„Ja mislim da Albanci ne znaju šta hoće, a mislim da Srbi, prvi put - znaju. Mislim da Albanci prave greške kakve smo mi pravili početkom 90-ih“, ocijenio je Vučić.

On je rekao i da će Srbiji "realnije sagledavanje stvari" donijeti prednost u budućnosti za opstanak i razvoj, dok bi joj "busanje u prsa" donijelo probleme.

Vučić je u intervjuu uputio i poruku Prištini.

"Kakvi god da smo, budale nismo. I bolje je 100 godina razgovarati, nego jedan dan ratovati“, rekao je Vučić.

On je otkrio da je 2013. bio protiv tačke koja je podrazumevala ulazak Kosova u UN i međunarodne organizacije, i dodao da je on bio protiv toga, "iako su svi ostali ministri u vladi i kompletno članovi delegacije, bili za prihvatanje toga“, navodeći da "misli da je 6:4 bio odnos u delegaciji".

Vučić je kazao da je zato što je on to tada odbijao, odlagano potpisivanje sporazuma i zato Kosovo danas nije u UN.