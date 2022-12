Vučić: Albanci se 20 dana nisu zaleteli jer su znali da će naići na tvrd orah

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom najnovijih dešavanja u vezi sa KiM da se Srbija borila da sačuva srpski narod na KiM, ali i da sačuva mir.

Vučić je rekao da se "Albanci nisu zaleteli 20 dana da sklone barikade, jer su bili svesni da bi naišli na veoma tvrd orah i žestok otpor naroda, ali i ozbiljan odgovor države Srbije".

Vučić je rekao da su se borili istovremeno da sačuvaju mir i da to nije uvijek jednostavno, a da to ovoga puta nije bilo ni malo lako.

"Ne traje to od juče, takve situacije zbog jednog incidenta ili nekoliko, već se godinama to priprema i godinama neko potcenjuje stanje duha srpskog naroda na KiM i godinama ne slušaju šta Srbi govore i ne žele da vide šta je to što preživljavaju, jednako na Zapadu koliko i Albanci", rekao je Vučić gostujući na TV Prva.

Istakao je da "Albanci rade još gore stvari nego što smo mi nekada radili u sopstvenoj svesti ne razumevajući potrebu da sa Albancima napravimo dogovor".

"Mislili smo da sve silom može, a Albanci sada to rade puta dva. I misle da je to moguće, nije. Narod da pobedite ne možete. I večeras se igraju, misle da ne znamo, šalju jednu ekipu kosovske policije da pređe iz južnog u severni deo Mitrovice, namerno provociraju ljude. Postavili su dva punkta Rosu kod Grabovca i Gazivoda. Pa nekog zaustavljaju, provociraju", rekao je Vučić.

Istakao je da "ne razumeju da nemaju snagu na severu KiM".

"Niko se nije uplašio Albanaca. Ljudi jedino ne žele da uvedu celi sukob sa NATO. Albanci mogu da dovedu svetog Petra, koga hoće, oni na severu ne mogu ništa. Oni nisu snažniji od Srba", istakao je Vučić.

On kaže da se "Albanci nisu zaleteli da sklone barikade koje su postavili Srbi na severu KiM iz dva razloga".

"Prvo jer bi naišli na tvrd orah i što bi shvatili koliko je žestok otpor naroda, a s druge strane jer znaju da bi dobili ozbljan odgovor države Srbije i da bi bili počišćeni kao metlom", kazao je predsjednik Srbije.

Na pitanje da bi se to desilo ukoliko se ne bi uključio neko drugi u smislu rata, Vučić je kazao da ne bi na to da odgovori.

"Taj neko drugi, ne bih o tome da govorim jer je to katastrofa za nas u političkom smislu, ali ne želim da govorim o vojno-bezbednosnom smislu, samo nemojte da potcenjujete svoju zemlju i to je sve što imam da vam kažem", naveo je Vučić.

Nakon postignutog dogovora o uklanjanju barikada na sjeveru KiM, Vučić kaže da nije slavio nijednog trenutka, jer zna "koliko nas još muka čeka po pitanju KiM".

Vučić je na pitanje šta je presudilo za uklanjanje barikada, da je presudilo to što se Srbima sa sjevera KiM svađao cijele noć oko riječi - barikade.

"I molili smo za to da Kfor odnosno NATO konačno izađe sa tekstom, koji bi ne samo bio sporazum Rasmusen - Tači, već koji bi prvi put obuhvatio volju srpske lokalne zajednice i Srbije. I uspeli smo i u jednom i drugom. Neki govore da sam slavio pobedu, nisam slavio pobedu nijednog trenutku, niste videli kod mene ni osmeh, ni podsmeh. Nažalost znam da nas čeka još mnogo muka", rekao je Vučić.

Kazao je da se poslije tog sastanka sa Srbima sa sjevera KiM osjećao kao da je pregažen i da ne pamti da je imao tako težak sastanak.

Na pitanje da prokomentariše prijetnje hakerske grupe Anonimusu, koji su mu prijetili na Tviteru, Vučić je rekao da su ga zabavili ti, kako je rekao, "lezilebovići i mnogo opasni tipovi".

"Živ nisam, toliko mi je glupo da to komentarišem", rekao je Vučić.

Predsjednik kaže da su ga Srbi sa KiM poslušali i uklonili barikade, jer im je garantovao da će ukoliko Albanci krenu na njih na sjeveru moći da se suprotstave i postave granicu.

"Rekli su mi verujemo tebi, niko nas drugi u Srbiji ne interesuje ni iz tvoje, ni iz drugih partija, ti nam garantuj da ako krenu da nas love kao zečeve mi ćemo da se suprotstavimo, postavićemo im granicu i to je kraj", rekao je Vučić.

Na pitanje da li im je to i garantovao, predsjednik je odgovorio da je naravno garantova dodajući da je morao.

"To je za mene nešto najteže što sam obećao, ali to znači ono što sam rekao i ne želim dalje da objašnjavam zato što znam da će biti jedina vest i ne želim da pružim priliku našem neprijatelju da nas predstavi kao ne znam koga", dodao je on.

Prema njegovim riječima, rekao im je da je dao sve od sebe i upitao ih sa čim da izađu pred svijet ukoliko ne sklone barikade.

"Pitao sam ih zar stvarno verujete da vi to vidite bolje nego ja, sa čim da izađemo pred svet, ispunili su nam sve zahteve, sve realne zahteve", dodao je.

Predsjednik ističe da je suština u tome da Srbi nisu više mogli da trpe zulum i ne mogu da ga trpe.