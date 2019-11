Vučić: Albanci žele da dominiraju na Balkanu

BEOGRAD - Priština ne čini ništa da se pronađe kompromisno rješenje, izjavio je za današnji francuski dnevnik "Figaro" predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da veoma cijeni što šef francuske države Emanuel Makron ulaže napore u nešto za šta niko ne garantuje politički uspjeh.

Vučić je upitan za nedavni sastanak sa Hašimom Tačijem, koji je priredio francuski predsjednik Emanuel Makron, na marginama "Mirovne konferencije" u Parizu i mogućnost za postizanje rješenja, rekao da nije veliki optimista.

"Stalno smo pokušavali da nađemo kompromisno rešenje, ali se prištinska strana nije uopšte trudila, jer želi samo da se dopadne svom javnom mnenju. Žele da Srbija prizna nezavisnost Kosova, a zauzvrat Srbija ne bi dobila ništa", rekao je on.

Na pitanje da li je ideja razgraničenja, odnosno razmjene teritorija još aktuelna Vučić je odgovorio sa "ne", a upitan šta bi želio da dobije za priznanje nezavisnosti Kosova on je rekao da se trenutno takvo pitanje ne postavlja.

"Priština je odlučila da uvede takse od 100 odsto na proizvode iz centralne Srbije kako bi nas naterala da priznamo bezuslovno nezavisnost Kosova. To nije civilizovano ponašanje. Ako odgovorni na Kosovu misle da njihovo stalno ucenjivanje može da donese rezultate, varaju se. Potpisali smo aprila 2013. u Briselu sporazum sa njima koji garantuje formiranje Zajednice srpskih opština. Nisu ga ni primenili, i umesto toga izmišljaju neistine kako bi narušili naš imidž", kritikovao je on.

Situacija, ocjenjuje predsednik Srbije, je teška.

Vučić je rekao da cijeni što predsjednik Francuske Emanuel Makron ulaže lične napore u nešto za šta niko ne može garantovati uspjeh.

"On je hrabar. Angažuje se oko važnih pitanja iako imaju male šanse da se politički isplate"; rekao je Vučić.

Novinar "Figaroa" osvrnuo se i na ideju Velike Albanije i upitao da li ona i dalje postoji, na šta je Vučić je ukazao da Albanci i dalje imaju takve težnje.

"To žele i samo glupe osobe to ne vide. Ponekad bi rekli da će se ujediniti pod krovom EU, a ponekad na drugi način, ali nikada nisu odustali od te ideje. Pogledajte Aljbina Kurtija koji je pobedio na izborima. Sedi, prilikom slikanja, i iza njega nema zastave takozvanog Kosova, već Albanije. I svi ambasadori, uključujući američkog i britanskog, su seli s njim i pozirali ispred albanske zastave i to im nije smetalo", kazao je on.

Vučić je ukazao da su, od rata sa NATO 1999. godine, Srbi u stalnoj defanzivi, a paralelno s tim Abanci su njihov dobar imidž, koji je stvorila propaganda NATO, koristili da postignu svoje ciljeve.

"Uspostavili su nove nacionalne interese koji imaju za cilj dominaciju na Balkanu. Tako je 28. novembar nacionalni praznik Albanije, a Kurti je već najavio veliki marš ka Tirani i napao je Edija Ramu, pošto se Kurti protivi politici saradnje na Balkanu koju podržava albanski premijer", rekao je on.

Kada je riječ o odnosima sa Hrvatskom Vučić je rekao da želi da ih poboljša, jer, strateški gledano, Srbi i Hrvati nemaju razloga da se spore.

Upitan za odnose sa Slovencima rekao je da postoje izvanredni odnosi i da Slovenci imaju probleme sa Hrvatima, ali ne sa Srbijom.

Što se Bosne i Hercegovine tiče kaže da Srbija čini sve što može da bude veoma konstruktivni partner te zemlje, kao što to čini i sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom.

"Zahvalan sam albanskom premijeru Rami i severnomakedonskom premijeru Zoranu Zaevu što su sa mnom pokrenuli projekat koji mnogi nazivaju 'Mini Šengenom', a koji predviđa slobodan protok između naših zemalja", rekao je on.

Upitan šta kaže Srbima koji žele priključenje Republike Srpske Srbiji, Vučić je odgovorio da Srbija mnogo investira u Srpsku, ali da priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i "tačka".

Na pitanje kakvi su odnosi Francuske i Srbije kazao je da smatra da je posjeta Makrona Beogradu bila istorijska.

"Izazvao je istinsku i duboku emociju kod Srba govoreći na našem jeziku pred spomenikom Francuskoj na Kalemegdanu. Činjenice da je 'Vansi' preuzeo naš aerodrom, da 'Suez' brine o našoj javnoj administraciji i da Francuzi investiraju u Srbiju, su veoma važne za našu budućnost", objasnio je Vučić.

Upitan za članstvo Srbije u EU on je podvukao da je to strateški cilj Srbije, i da je to nešto o čemu je najviše govorio sa predsjednikom Makronom.