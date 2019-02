Vučić: Beograd i Zagreb da se ugledaju na Srbe i Hrvate u BiH

BEOGRAD/MINHEN - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Beograd i Zagreb treba da se ugledaju na Srbe i Hrvate u BiH, koji su bliži zato što moraju da žive i rade zajedno da bi opstali.

On je novinarima u Minhenu rekao da će i Srbija i Hrvatska morati da rade i žive zajedno da bi opstale.

"Suština je u tome da mi i Hrvati, ukoliko ne budemo bolje razumeli jedni druge i ne budemo podržavali jedni druge, pitanje je da li ćemo opstati i jedni i drugi", dodao je on.

Vučić, koji je na marginama Minhenske konferencije o bezbjednosti nakratko razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, istakao je da će Srbija raditi sve što je moguće da izgradi bolje odnose sa Hrvatskom.

"Želimo da vi to razumete, ni na koji način vas ne ugrožavamo, niti ćemo. A sasvim smo sigurni da ni u Hrvatskoj niko nema nameru da na bilo koji način ugrožava nas", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da li se išta poboljšalo u srpsko-hrvatskim odnosima, godinu dana od njegove posjete Zagrebu, Vučić je rekao da ne može da kaže da je napad na srpske sportiste u Splitu bilo kakvo poboljšanje, naprotiv.

"To je užas što se dogodilo. Kod nas hrvatski sportisti nisu napadani. To što rade navijači, to je jedna stvar, ali da se to dogodi hrvatskom sportisti, to je nemoguće u Srbiji", istakao je on.

Vučić kaže da je ponosan na to što je, nakon ranijeg razgovora sa hrvatskim predsjednikom Kolindom Grabar Kitarović, Srbija od 26 hrvatskih zahtjeva do sada u potpunosti ispunila 23, među kojima i onaj koji se tiče asfaltiranja ulica, izgradnje Doma kulture u Tavankutu, kuće Bana Jelačića, finasiranja katoličkih crkava i hrvatskih časopisa.

On je rekao da želi da se Hrvati koji su građani Srbije osjećaju zbog toga ponosno i da nemaju nikakav problem, ali da se plaši da to nije slučaj i sa srpskim narodom u Hrvatskoj.

"Ali, verujem da će do toga doći i uveren sam da će neka vrsta svesti i kod Srba i kod Hrvata biti promenjena u narednom periodu i da ćemo drugačije da gledamo jedni na druge", istakao je Vučić.