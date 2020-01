Vučić: Beograd ostaje posvećen članstvu EU

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Beograd ostaje posvećen članstvu u EU uprkos odgađanjima pristupanja koja su bez presedana, ističući da je "sit pridika" evropskih lidera o bliskim vezama sa Rusijom i Kinom.

"Dosta mi je pridika i toga da mi svi govore o saradnji sa Kinom, Rusijom, a onda vidim da se svi drugi sastaju sa Si Đinpingom i /Vladimirom/ Putinom i to češće nego ja. Radite svoj posao, vi ste suverene države, Srbija je suverenA država. Radimo sve što je najbolje za naš narod i za našu zemlju", rekao je Vučić za "Juronjuz".

Odgovarajući na pitanje šta bi izabrao kada bi morao da bira između EU i Rusije, Vučić je rekao da zapadni mediji imaju problem da shvate da su odnosi Beograda sa Moskvom za dobrobit srpskog naroda i Srbije.

"Uvek kažem Putinu i to ne krijem, kao mnogi drugi političari iz EU, jer kada vide Putina oni zaboravljaju odakle su. Ja mu kažem da smo na evropskom putu i da je to naš strateški cilj. Međutim, to ne znači da ćemo, čak i ako postanemo članica EU, preseći veze, prekinuti odnose sa Rusijom, Kinom i drugima", rekao je Vučić.

On je dodao i da neće donositi pogrešne odluke kako bi udovoljio EU ili Moskvi i dodao da ne zna da li će Srbija biti dio EU za tri, pet ili sedam godina, ali da će očuvati svoje odnose za dobrobit naroda.

Vučić je rekao da Srbija ostaje na putu pridruživanja EU, iako je razočarana projektom.

"Srbija nema puno entuzijazma, međutim i dalje smo posvećeni putu ka EU jer ne vidimo pravu alternativu. Mi smo na tom putu već 20 godina. Mislim, osim Turske, nijedna zemlja nije toliko dugo čekala", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je odbacio tvrdnju da je spor proces u normalizaciji odnosa sa Prištinom bio isključivi razlog zbog kojeg je Srbija iza "krivulje pristupanja" i dodao da su za to krivi i nedostatak podsticaja EU i zapadnih saveznika.

"To je uglavnom zbog odnosa Beograda i Prištine. Međutim, u isto vreme, čak i danas ja o tome ne razgovaram samo sa evropskim zvaničnicima, već i sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom. I pitao sam ga ako postignemo sporazum sa Prištinom, ako pronađemo kompromisno rešenje, da li će to biti dovoljno da se pridružimo EU. I niko iz EU, ili čak iz SAD, jer blisko sarađuju, nije mogao da potvrdi da ćemo postati deo EU", rekao je Vučić.

On je dodao da to znači da Srbija mora da čeka na odluku i zaključak EU, da li žele da vide Srbiju kao dio Unije ili ne, prenose beogradski mediji.