Vučić: Besmislene optužbe SDA

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su potpuno besmislene optužbe SDA da ugrožava cjelovitost BiH, ocijenivši da političko rukovodstvo Bošnjaka na silu pokušava od prijatelja da napravi neprijatelja, što je velika greška.

Povodom tvrdnji SDA da "koordinisano djeluje sa vlastima Republike Srpske radi povezivanje Srpske i Kosmeta u aktuelnim pregovorima, što je nastavak agresije na BiH sa ciljem ugrožavanja njene cjelovitosti", Vučić je rekao da je ovo potpuno besmisleno i da oni za ove tvrdnje nemaju ni jedan jedini dokaz.

"Na silu pokušavaju od prijatelja da naprave neprijatelja, što je velika greška.

I to rade već dugo vremena, a ne od juče. Neću im biti neprijatelj šta god radili i kako god se ponašali i uvek ću raditi na najboljim mogućim odnosima sa Bošnjacima", rekao je Vučić za Televiziju "Prva".

On je naveo da Bošnjaci nemaju pojima kakva će biti njegova reakcija u srijedu kada će na sastanak u Beograd doći srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanovićeva i premijer Radovan Višković kako bi razgovarali o dokumentima koje su mu ranije dostavili.

"Dakle, nigde to nisu mogli da čuju, jer nikome nisam govorio šta mislim o tome. Ja imam pitanje. Gde ste vi to čuli od mene? Nisu prisluškivali tajne razgovore? To bi bio strašan prekršaj da jesu, a u tajnim razgovorima i da su prisluškivali, to nisu mogli da čuju", rekao je Vučić.

On je naveo da mu je je Dodik, kada je nedavno bio u posjeti Banjaluci, rekao da ima određene ideje.

"Ja sam mu rekao dobro, ali te molim da dobro razmislite, da vidite sve i da mi pošaljete da mogu da se upoznam sa tim ukoliko tražite i očekujete nešto od Srbije. U suprotnom me ne zanima. Neću da se mešam u vaše unutrašnje stvari", rekao je Vučić.

On kaže da mu je Dodik tada prenio da od Srbije očekuje određenu vrstu podrške i pomoći.

"Rekao sam mu da mi pošalje dokumente. I naravno da ću uvek da sarađujem", rekao je Vučić.

On je ponovio da je već dva puta pročitao dokument koji mu je dostavljen iz Srpske i da neće o njemu da se izjašnjava do razgovora sa rukovodstvom Republike Srpske.

"I to je sva moja uloga u tome", rekao je Vučić i dodao da ne želi da ulazi u raspravu sa političkim partijama kojima pada rejting i koje bi željele da sebi dižu rejting tako što će im on odgovoriti.

Vučić ističe da nikada nije govorio ništa protiv integriteta BiH, već o potrebi najboljih odnosa između Srba i Bošnjaka.

"Njima nikada nije bilo dovoljno ni to što će neko na svakom mestu da pokazuje pijetet prema bošnjačkim žrtvama, već su uvek tražili više i ono što su oni smatrali jedino moguće. Ako to ne uradiš, nema poštovanja, nego ćemo da udaramo topuzima iz sve moguće snage. Nastavite. Mi ćemo i dalje da insistiramo na najboljim mogućim odnosima sa Bošnjacima", rekao je Vučić.

On je naveo da će se najbolji odnosi graditi sa Bošnjacima i u Srbiji.

"Podizaćemo i Novi Pazar i Sjenicu i Tutin. Sretan sam što su Bošnjaci videli i koliko ljubavi i koliko brige pokazujemo, neću da govorim o novcu koji smo uložili u to da imamo najbliže odnose", rekao je Vučić i dodao da su upravo zbog Bošnjaka koji žive u Srbiji odgovori Beograda Sarajevu uvijek vrlo blagi, umjereni i da ispružena ruka uvijek stoji.

On kaže da ih razumije, jer ne mogu da budu mnogo veliki i mnogo važni ukoliko bi im meta bio Dodik ili bilo ko drugi iz BiH.

"Oni su na `svetskom nivou`. Srbija, Rusija i svetske sile se urotile da će neko da ruši BiH. Ne pada nam na pamet. Imamo dovoljno svojih problema koje rešavamo uspešnije nego mnogi, pa i oni i ne zaboravite da smo po platama i penzijama zaostajali za BiH, a više ne zaostajemo. Ako smo i za to kriv, ok. Mogu da ih posavetujem", zaključio je Vučić.