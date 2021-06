Vučić: Besmislene optužbe iz Podgorice su pritisci na Beograd

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas kao pritisak na Srbiju optužbe iz Crne Gore da će on rušiti vladu crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića.

"Besmislenih optužbi sam se naslušao i naslušaću ih se još jer svakoga dana, koliko je Srbija snažnija i uspešnija, ta vrsta pritiska i nebuloznih napada biće sve prisutnija", rekao je Vučić novinarima na Pešteru poslije vježbe "Munjeviti udar 2021".

On je istakao da ga ne zanima ko će da vlada u Crnoj Gori, ali da će ga uvijek zanimati pozicija srpskog naroda u toj zemlji.

Vučić je napomenuo da je zato zahvalan nekadašnjim pripadnicima Vojske Jugoslavije koji su danas došli iz Crne Gore, a bili su na Košarama 1999. godine tokom NATO agresije SR Jugoslaviju i čuvali, kako je istakao "našu zemlju i granicu".

RTCG prenio je danas da je bivši lider Narodne stranke i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Predrag Popović rekao da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučuje o tome hoće li Demokratski Front "rušiti" Vladu premijera Zdravka Krivokapića.

Sutra ili prekosutra razgovor sa Merkelovom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra ili prekosutra razgovarati o Kosovu i Metohiji sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel, o regionalnoj saradnji i ulozi NJemačke, kao i da li će to biti "briselski ili berlinski proces". On je naveo da poslije razgovora sa Merkelovom slijedi učešće na velikoj Berlinskoj konferenciji. "Svaki razgovor sa nemačkim kancelarom je od izuzetnog značaja za našu zemlju i podrazumeva se da ću biti dobro pripremljen. Nadam se dobrom razgovoru", rekao je Vučić novinarima na Pešteru, gdje je prisustvovao vojnoj vježbi "Munjeviti udar 2021". Povodom najnovijih izjava premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija poslije sastanka sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, Vučić je rekao da za one koji misle da je moguće da ponižavaju Srbiju i govore joj šta su joj obaveze, ima samo jedan odgovor – a to je da pogledaju brojke i sve će biti jasno. "O priznanju već sam mu odgovorio u Briselu. Odgovor se nije promenio, može vreme da se promeni, snaga naše vojske, ekonomski rast da se promeni, ali to se nije promenilo i ne menja se", rekao je Vučić. On je istakao da će srpski nacionalni praznik Vidovdan biti obilježen sutra u Kruševcu, gdje će biti obilježeno 650 godina tog grada, a da će zatim otići u Kragujevac gdje će biti prikazano naoružanje koje je danas korišteno u vježbi. "Vidovdan verujem da ćemo provesti u radosti, jer Srbija brzo napreduje i sa pogledom u budućnost i mnogo izazova koji nas očekuju, ali čvrsto opredeljeni da čuvamo svoju zemlju, da je štitimo, da se ubrzano razvijamo i da napredujemo", rekao je Vučić. Predsjednik Srbije uputio je podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji koji se bori da sačuva ognjišta i svetinje, monaštvu i sveštenstvu koje čuva naše crkve i ognjišta srpskom narodu.